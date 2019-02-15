МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил на 72 часа задержание основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена Совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановим продлить задержание Майкла до 20.00 16 февраля. Отложить судебное заседание до 13.00 16 февраля", — сказал судья Артур Карпов

Следственный комитет России обосновал необходимость ареста американца тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку тот большую часть времени проводит в Лондоне. По словам следователя, Калви в ходе допроса отрицает свою причастность к хищению 2,5 миллиардов рублей. Генпрокуратура РФ поддержала необходимость ареста американца. Защита Майкла Калви предложила суду залог в размере 5 миллионов рублей, либо избрать ему более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сам Калви причиной своего уголовного преследования считает корпоративный конфликт с совладельцем банка "Восточный экспресс" Артёмом Аветисяном.

"Я и господин Аветисян состоим в корпоративном конфликте, из-за которого господин Юсупов обратился в правоохранительные органы. Предметом спора являются около 10 сделок, которые имеют признаки мошенничества", — сказал американец через переводчика, отметив, что его представителями в Лондонский международный третейский суд были по этому поводу поданы иски. Кроме того, Калви считает, что данным уголовным делом его пытаются убедить в увеличении цены акций, чтобы "таким образом уменьшить размытие доли господина Аветисяна в капитале банка".