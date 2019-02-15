МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пятеро человек задержаны в России по делу о мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей. Дело вызвало широкий резонанс, поскольку фонды Baring Vostok являются акционерами, пусть в большинстве случаев и миноритарными, множества известных российских компаний.

В банке же "Восточный", с которым связаны претензии к задержанным, Калви и фонд Baring Vostok владеют контрольным пакетом акций. По версии следствия, средства были похищены у банка через обмен выданного им "Первому коллекторскому бюро" кредита на пакет акций некой International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоят.

О задержании Калви и еще пяти человек журналисты узнали случайно из базы уголовных дел Басманного суда, который получил ходатайства следствия об их аресте. В списке директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора этой инвесткомпании Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка" (бренд "Вятка банк"), бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Задержанным грозит до 10 лет колонии. Соответствующая статья УК РФ предполагает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет (либо без такового). После освобождения их свободу могут ограничить еще на срок до двух лет (нельзя будет уходить из дома в определенное время суток, выезжать за пределы определенной территории и так далее).

ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН

Baring Vostok достаточно оперативно заявила, что ее основатель и три топ-менеджера задержаны в рамках коммерческого спора по банку "Восточный", с деятельностью самой инвесткомпании это не связано.

"Baring Vostok и все портфельные компании фондов, включая банк "Восточный Экспресс", продолжают работать в обычном режиме, Baring Vostok планирует выполнить все взятые на себя обязательства по финансированию одобренной Центральным банком эмиссии капитала банка", — говорится в заявлении.

Банк "Восточный" в свою очередь отметил, что оказывает необходимое содействие следственным мероприятиям и как потерпевшая сторона рассчитывает на возмещение ущерба, причиненного банку.

Также в пятницу представители правоохранительных органов провели проверку в офисе "Первого коллекторского бюро" и "Национальной службы взыскания". Она не была связана с текущим бизнесом, пояснил РИА Новости представитель компаний. "Первое коллекторское бюро" перечислено среди проектов Baring Vostok, которая приобрела акции коллекторской компании в 2012 году.

Следователь Главного следственного управления СК во время заседания в Басманном суде озвучил версию по схеме хищения 2,5 миллиарда рублей, которые банк "Восточный" предоставил в кредит "Первому коллекторскому бюро". По его словам, Калви с Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров банка проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей притом, что их реальная рыночная стоимость составляла 600 тысяч рублей.

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Baring Vostok с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Как говорится на сайте структуры, капитал входящих в Baring Vostok фондов превышает 3,7 миллиарда долларов, компания вложила в экономику России 2,8 миллиарда долларов.

Фонды Baring Vostok среди прочего являются акционером интернет-магазина Ozon, девелоперской компании "Эталон", продуктового ритейлера "Вкусвилл", оператора широкополосного доступа в интернет и платного ТВ — компании "ЭР-Телеком".

В грузинской компании "Боржоми", сотрудничавшей с Baring Vostok, заявили, что изучают, есть ли у них связи с задержанным Калви. "Группа Ренессанс страхование" следит за ситуацией с задержанием топ-менеджеров своего миноритария — инвесткомпании Baring Vostok, на работе страховщика инцидент не отразился.

В целом ряде компаний, которые значатся как проекты на сайте Baring Vostok, не стали комментировать ситуацию или отметили, что пока изучают ее, например в Ozon, "Вкусвилле", TCS и "ЭР-Телекоме".

В нефтесервисной компании "Новомет" сообщили РИА Новости, что не видят угрозы своему имиджу из-за задержания Калви и не ожидают возникновения сложностей с поставками оборудования саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco.

РЕАКЦИЯ НА ГРОМКОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ

Громкое задержание прокомментировали российские политики и представители бизнеса. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за Калви с целью смягчения меры пресечения, он многое сделал для привлечения инвестиций в Россию.

Ситуацию с задержанием Калви комментировал даже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пояснивший, что Владимир Путин пока не в курсе ситуации.

"Если это мошенничество, то что можно сказать? Не надо нарушать законодательство. Надо разобраться", — прокомментировал журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Правоохранительные органы РФ, видимо, имели веские основания для задержания основателя инвесткомпании Baring Vostok и ее топ-менеджеров, негативное влияние от этой ситуации на российский инвестклимат будет краткосрочным, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

По мнению старшего аналитика компании "БКС Капитал" Сергея Суверова, задержание топ-менеджеров Baring Vostok является плохим сигналом для инвестклимата РФ и прямых зарубежных инвестиций.

"Baring Vostok – один из старейших и наиболее авторитетных участников российского рынка прямых инвестиций. России сейчас как раз не хватает именно прямых инвестиций, государство ставит задачу повышения как раз частных прямых инвестиций. Поэтому, на первый взгляд, произошедшее – не очень хороший сигнал для инвесторов в российскую экономику", — сказал Суверов.

Другое дело, что нужно разбираться в возможных нарушениях, в которых подозреваются задержанные, добавил аналитик.

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

Калви на протяжении последних полутора-двух лет находился в конфликте с миноритарными акционерами, поводом могла быть докапитализация банка "Восточный", рассказал РИА Новости глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. Он выразил надежду, что возникшая ситуация никак не повлияет на деятельность самого банка.

Сам Калви в суде заявил, что уголовное дело против него связано с корпоративным конфликтом с другим совладельцем банка "Восточный" Артемом Аветисяном. По словам Калви, из-за этого корпоративного конфликта в правоохранительные органы обратился Шерзод Юсупов — миноритарный акционер банка.

"Предметом спора являются около 10 сделок, которые имеют признаки мошенничества. В прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный". В результате этой проверки было предписано создание дополнительных резервов почти на 20 миллиардов рублей. Более 85% этого резерва нужно было из-за слияния с Юниаструм банком", — заявил Калви через адвоката.

Немного позже Baring Vostok также заявила, что считает задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный" и будет отстаивать их права.

Калви предложил суду отпустить его под залог в 5 миллионов рублей или отправить под домашний арест. Пока суд в пятницу вечером продлил на трое суток задержание Калви. Ранее в пятницу остальные пять фигурантов дела были арестованы.