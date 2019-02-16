МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк "Восточный экспресс" и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов признаны потерпевшими по делу основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, заявил адвокат американца в Басманном суде в Москве, где решается вопрос об аресте американца.

"Потерпевшими по делу признаны банк и акционер Юсупов", — сказал адвокат Майкла Калви.

Из оглашённых материалов следствия значится, что представителем банка в суде является вице-президент блока по защите корпоративных интересов банка Сергей Крайнов.