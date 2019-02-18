МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Защита основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви обжаловала его заключение под стражу, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Дмитрий Клеточкин.

"Решение обжаловано, суд принял апелляционную жалобу", — сказал защитник.

В субботу Басманный суд столицы арестовал американца Калви на два месяца по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей. Виновным он себя не считает.

Защита партнера крупной инвестиционной компании Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля также обжаловала его арест, сообщила адвокат Варвара Кнутова.

Ему тоже вменяют участие в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

"Следствие не доказало событие преступления, не доказало причастность Филиппа Дельпаля. То, в чем он обвиняется, — это преступление в сфере предпринимательской деятельности, за которое не может быть назначена мера пресечения в виде заключения под стражу", — считает собеседница агентства.

В пятницу Басманный суд столицы арестовал Калви, Дельпаля и четырех других фигурантов.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.