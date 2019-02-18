МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Защита основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" Майкла Калви обжаловала его заключение под стражу, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Дмитрий Клеточкин.

"Решение обжаловано, суд принял апелляционную жалобу", — сказал защитник.

В субботу Басманный суд столицы арестовал американца Калви на два месяца по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей. Виновным он себя не считает.

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Суд арестовал на 2 месяца инвестора Майкла Калви

 

Защита партнера крупной инвестиционной компании Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля также обжаловала его арест, сообщила адвокат Варвара Кнутова.

Ему тоже вменяют участие в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный".

"Следствие не доказало событие преступления, не доказало причастность Филиппа Дельпаля. То, в чем он обвиняется, — это преступление в сфере предпринимательской деятельности, за которое не может быть назначена мера пресечения в виде заключения под стражу", — считает собеседница агентства.

В пятницу Басманный суд столицы арестовал Калви, Дельпаля и четырех других фигурантов.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.