МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценивает ситуацию с основателем Baring Vostok Майклом Калви как чрезвычайную для экономики.

"Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики", — написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

В субботу Басманный суд столицы арестовал американца Калви на два месяца по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Виновным он себя не считает.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.