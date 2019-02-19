МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Международный совет по сотрудничеству и инвестициям при РСПП, куда входят иностранные торгово-промышленные палаты и бизнес-ассоциации, подписал письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой отпустить под поручительство американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Мы подписали письмо Бастрыкину, где мы просим поменять меру пресечения от уголовной до гражданской и отпустить человека по поручительству", — сказал Родзянко журналистам по итогам заседания совета.

По его словам, письмо подписали от имени совета все бизнес-ассоциации. "Там подпись РСПП, подпись американской палаты, подпись других палат", — отметил Родзянко.

В свою очередь представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова Александр Хуруджи уточнил журналистам, что письмо будет отправлено главе СК в ближайшее время.

Кроме того, совет по сотрудничеству и инвестициям при РСПП, куда входят иностранные торгово-промышленные палаты и бизнес-ассоциации, на заседании во вторник проголосовал за то, чтобы предложить сторонам спора вокруг Baring Vostok вывести дело из уголовной плоскости и перенести его в арбитраж или комиссию по этике, заявил РИА Новости генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

"Второе решение. Мы все проголосовали за то, чтобы предложить конфликтующим сторонам возможность разрешить уже существующий спор на иных площадках, нежели суд, то есть комиссии по этике РСПП или Арбитражного суда", — заявил Шинский.

Шинский отметил, что решения были приняты единогласно. "Это не та ситуация, где кто-то кому-то что-то доказывает. Здесь мы замечаем редкое в наше время единение абсолютно всего бизнес-сообщества. Не только иностранных бизнес-ассоциаций, как наша, но и российских, также руководителей первого звена", — подчеркнул он.

"Все говорят, что ситуация очень внимательно рассматривается всеми игроками здесь и за рубежом, и от ее исхода будет зависеть очень многое, прежде всего, для российского бизнес-климата", — заключил Шинский.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером инвесткомпании Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров. Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный".