МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) может пересмотреть долгосрочный кредитный рейтинг эмитента "Первого коллекторского бюро" на фоне дела Baring Vostok, сообщило рейтинговое агентство.

"S&P Global Ratings сегодня заявляет, что помещает долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ПКБ на уровне "B-" в список на пересмотр", — говорится в сообщении агентства.

"Гендиректор ПКБ Максим Владимиров и несколько топ-менеджеров основного акционера, фонда прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners, были арестованы по заявлению миноритарного акционера банка "Восточный". До сих пор нет ясности относительно результатов и сроков расследования и судебных слушаний, но они могут повлиять на кредитоспособность ПКБ", — пишет агентство.

В худшем случае, это создаст дополнительное давление на ликвидность ПКБ, добавляет S&P.

Отмечается, что решение агентства по рейтингу будет озвучено, когда станут известны итоги расследования и их влияние на ПКБ.

Уровень рейтинга "B-" является нижней гранью диапазона, характеризующего эмитента как платежеспособного, однако неблагоприятные экономические условия, вероятнее всего, отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам.

В минувшую субботу Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя Baring Vostok и члена совета директоров банка "Восточный" американца Майкла Калви и его партнера француза Филлипа Дельпаля по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей. Гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров также находится под стражей по этому делу. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ПКБ "Восточному" были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Как объясняет S&P, "если расследование поставит под сомнение сделку между ПКБ и банком "Восточный", то для ПКБ это создаст дополнительную долговую нагрузку… Если в ходе судебного разбирательства сделка будет отменена, то мы видим вероятность того, что выплаты по некоторым нынешним обязательствам ПКБ могут быть ускорены".