МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Мосгорсуд признал законным арест партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, обвиняемого в мошенничестве.

"Решение Басманного суда Москвы об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — решила судья.

Басманный суд столицы в рамках дела о хищении 2,5 миллиарда рублей 16 февраля на два месяца арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пять человек. Жалобы на их арест суд рассмотрит позднее.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик-банка, бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы. Большинство из них вину не признают. Защитник Кордичева ранее сообщал о показаниях банкира на остальных фигурантов. Калви же считает, что попал под уголовное преследование в связи с корпоративным конфликтом, а именно с другим акционером банка "Восточный" — Артемом Аветисяном.