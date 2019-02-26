МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Представитель посольства США во вторник посетил арестованного по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви для оказания консульской помощи, сообщается в Twitter американской дипмиссии.

"На 12-й день с момента задержания гражданина США Майкла Калви мы наконец получили разрешение от властей РФ на его посещение. Сегодня представитель посольства посетил господина Калви, чтобы оказать ему поддержку и предложить помощь посольства", — сказано в сообщении.

"Мы со всей серьезностью относимся к нашему праву регулярно посещать задержанных граждан США и заботиться о том, чтобы с ними обращались гуманно и предоставляли доступ к медицинской помощи", — отмечается в записи.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Ранее сам Калви заявил в суде через адвоката, что считает причиной своего задержания корпоративный конфликт с совладельцем "Восточного" Артемом Аветисяном. Об этом же заявила Baring Vostok. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, фонды Baring Vostok контролируют 52,48% голосующих акций банка "Восточный", Аветисян — 32,55%.