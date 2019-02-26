МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Адвокат Анатолий Кучерена проведет экспертизу, чтобы выяснить, насколько обоснованно основателя Baring Vostok Майкла Калви обвиняют в хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей, сообщил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

"Мы сегодня здесь, потому что к нам в ЦОП (центр общественных процедур "Бизнес против коррупции" — ред.) было обращение с просьбой назначить экспертизу уже не по мере пресечения, а по сути дела. Мы должны назначить на бесплатной основе адвоката, который бы этим делом занимался, провел бы экспертизу. Мы предлагаем, чтобы это был один из сопредседателей ЦОПа – Анатолий Кучерена. Я могу заверить, что он согласен взять это дело на рассмотрение", — сказал Титов на заседании центра, сопредседателем которого он является.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал на два месяца Калви и еще пятерых человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Калви заявил в суде через адвоката, что считает причиной своего задержания корпоративный конфликт с совладельцем "Восточного" Артемом Аветисяном. Об этом же заявила Baring Vostok. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, фонды Baring Vostok контролируют 52,48% голосующих акций банка "Восточный", Аветисян — 32,55%.