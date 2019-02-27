МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российские банки в первый месяц работы системы быстрых платежей провели несколько тысяч операций, подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"В целом первый месяц работы системы позволил банкам провести оптимизацию процессов на своей стороне и осуществить подготовительные мероприятия для запуска сервиса срочных переводов в полномасштабном режиме. За это время было проведено несколько тысяч операций. Банки подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию", — сообщили в пресс-службе регулятора.

Система быстрых платежей, которая позволяет россиянам переводить деньги друг другу по номеру телефона, была запущена в эксплуатацию 28 января 2019 года. С этого момента 11 банков предоставили возможность мгновенных переводов через систему ограниченному количеству клиентов. С 28 февраля банки открывают сервис для всех своих клиентов. Часть из них будет делать это поэтапно, подключая одну категорию клиентов за другой.