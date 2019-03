МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ. Долговые отношения возникли еще в Древнем мире, однако привычная современному человеку банковская структура начала складываться только в XVII веке.

С развитием торговли запрос на организацию, которая могла бы быстро проводить операции с деньгами, усиливался.

На этом фоне стали появляться банки – специализированные кредитные учреждения, имеющие исключительное право на привлечение во вклады денежные средства физических и юридических лиц, открытие и ведение счетов, осуществление переводов, оформление кредитов.

ПОЯВЛЕНИЕ БАНКОВ

В Средние века в передовых странах в обороте находилось большое количество различных монет, которые при ведении торговли нужно было постоянно обменивать.

На этом фоне спрос на услуги банкиров — менял, сидевших на лавках (лавка — по-итальянски banco), существенно вырос. Со временем дельцы переместились в помещения, оставив за собой название.

Первым официальным банком стал Амстердамский банк, основанный городскими властями в 1609 году. Его можно считать прообразом современного центрального банка. Он установил стабильную единицу расчета – банковский флорин, эквивалентный 211,91 асам чистого серебра. Это позволило избавить от серьезных убытков торговые компании, которые появлялись из-за постоянных колебаний стоимости денег.

В России банковское дело также оформилось в XVII веке. В 1665 году в Пскове на базе городской управы появилась кредитная организация для купечества, которая была впоследствии запрещена властями. В начале XVIII века ссуды впервые стали выдавать из казны монетного двора под процент.

Первым официальным банком в России стал Дворянский заемный банк, учрежденный императрицей Елизаветой Петровной в 1754 году. Банк имел подразделения в Москве и Санкт-Петербурге.

В современном мире банки могут открываться только по разрешению регулятора – центрального банка страны, который выдает лицензию и осуществляет надзорную деятельность.

Исторически основной функцией банков считалось безопасное хранение денег. Однако эволюция банковской системы вместе с развитием технологий привела к трансформации и расширению функций банков. С наращиванием клиентской базы и увеличением внесенных на счет средств банки стали выдавать кредиты из вложенных средств, перекладывать их в другие банки под проценты для роста собственных капиталов, а также вести игру на фондовых биржах.

ГЛОБАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ СЕТЬ

С течением времени банки заняли важное место в глобальной экономике. Традиционно ключевую роль играют европейские и американские банки. Например, в США признанными финансовыми гуру являются JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, в Европе — французские BNP Paribas и Credit Agricole, немецкий Deutsche Bank, английские Barclays и HSBC, итальянский UniCredit, австрийский Raiffeisen.

Как ни странно, но на данный момент западные банки не являются лидерами финансового мира: им на смену пришли бурно развивающиеся азиатские банки, наиболее активные из которых китайские. Так, из десяти крупнейших мировых банков по активам первые четыре являются китайскими. Это China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China, Bank of China. В лидерах мирового банковского сектора также находится японский Mitsubishi UFJ Financial Group.

ВРЕМЯ СССР

В СССР первое время после революции не существовало банков, кроме Государственного банка СССР, который представлял собой единый эмиссионно-кассовый и расчетно-кредитный центр страны. Госбанк имел монопольное право на эмиссию денег, управлял денежным оборотом, проводил безналичные расчеты, краткосрочное кредитование всех основных отраслей народного хозяйства и долгосрочное кредитование сельского хозяйства.

Со временем в стране стали появляться специализированные госбанки, уполномоченные исполнять необходимые государству финансовые операции. Например, в 1922 году в стране был создан Промышленно-строительный банк СССР (Промстройбанк), осуществлявший операции в сфере промышленности. В том же году появились сберегательные кассы, которые в 1925 году трансформировались в Государственные трудовые сберегательные кассы СССР (Гострудсберкассы). Они фактически стали банком, в задачи которого входило привлечение свободных денежных средств населения, их размещение в виде госзаймов и дальнейшего обслуживания.

Также в 1925 году был основан Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного строительства (Цекомбанк) для кредитования строительства, восстановления и расширения коммунальных предприятий и сооружений, а также строительства и ремонта жилых помещений.

Помимо этого, существовали отдельный банк для внешней торговли (Внешторгбанк СССР) и система зарубежных банков с участием советского капитала (совзагранбанки).

Современная российская банковская система включает Центральный банк, коммерческие и государственные, а также иностранные банки.

С 2013 года, когда на пост главы ЦБ пришла Эльвира Набиуллина, в стране началось масштабное оздоровление банковского сектора, которое к текущему моменту обернулось отзывом лицензий почти у 400 банков.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В 1917—1920 годах правительство РСФСР проводило политику по ликвидации денежного обращения в стране. С января 1920 года и до середины 1921 года в России не существовало банков.

Даже банки-гиганты иногда банкротятся. Так, потрясением для финансового рынка стало банкротство в 2008 году одного из старейших инвестиционных банков — Lehman Brothers Holdings. Это был один из ведущих операторов на рынке гособлигаций США, вложивший чересчур много средств в ипотечные ценные бумаги, которые стали главной причиной финансового кризиса в США, повлекшего за собой мировой. В 2008 году долги банка составили 613 млрд долларов (плюс 155 млрд долларов долгов по облигациям), была инициирована процедура его банкротства, которая завершилась в 2012 году.