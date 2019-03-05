МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. "Дочка" АФК "Система" — Sistema Finance S.A. — продала 9 миллионов акций МТС в рамках программы обратного выкупа акций на сумму около 2,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

По итогам реализации программы в феврале 2019 года эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не изменилась и составила 50,0053%, отмечается в сообщении.

Совет директоров МТС 28 июня 2018 года одобрил программу выкупа акций на сумму не более 30 миллиардов рублей сроком на два года. Программа начала действовать 2 июля. В ходе программы дочернее общество МТС — ООО "Бастион" — планирует приобретать акции и американские депозитарные акции МТС на открытом рынке.

В марте МТС завершила программу выкупа акций на сумму до 20 миллиардов рублей как с рынка, так и у Sistema Finance. С момента запуска этой программы МТС приобрела 69,044 миллиона акций (включая ADS), что составляет 3,46% уставного капитала компании. Всего на выкуп было потрачено 19,837 миллиарда рублей.