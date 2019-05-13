МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 8 мая вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 74 миллиона долларов против оттока в 43 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"В России зафиксирован второй по величине худший результат среди стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) — 74 миллиона долларов вышли с рынка, что больше 43 миллионов долларов неделей ранее", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), получили отток в 37 миллионов долларов. Со стороны фондов региона EMEA и Европы, вкладывающих в РФ, был отток в 33 миллиона долларов, а из фондов с другими географическими мандатами — почти 4 миллиона долларов. Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали отток в 76 миллионов долларов.

Фонды Азии без учета Японии потеряли за неделю 1,4 миллиарда долларов. Из стран БРИКСТ наибольший чистый отток капитала пришелся на Китай — 711 миллионов долларов. Чистый приток в ЮАР составил 25 миллионов долларов.