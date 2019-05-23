МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ готов рассмотреть предложение о создании криптовалюты, привязанной к золоту, для взаиморасчетов с другими странами, однако считает развитие расчетов в нацвалютах более перспективным, заявила на заседании комитета по финансовому рынку в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается взаиморасчетов: рассмотрим ваше предложение, что такое криптовалюта, привязанная к золоту. Но на мой взгляд важнее развивать все-таки расчеты в национальной валюте", — сказала Набиуллина в ответ на вопрос депутата, готов ли ЦБ рассмотреть ли такую идею.

Набиуллина отметила, что формат криптовалюты типа stable coin, которая привязана к реальному активу и обеспечению, изучается регулятором, и ее можно рассмотреть в регуляторной "песочнице" ЦБ. Вместе с этим ЦБ выступает против встраивания криптовалют в денежную систему РФ.

"Мы не видим этой возможности, чтобы криптовалюты здесь выполняли функцию денежных суррогатов, и практически не рассматриваем такие проекты в рамках регуляторной "песочницы", — подчеркнула Набиуллина.

Стейблкоин (stable coin) — криптовалюты, которые привязаны к запасам фиатных валют или физических товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.