МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. В дагестанском Хасавюрте полицейские обнаружили майнинг-фермы, для деятельности которых местный житель незаконно подключился к сетям электроэнергии.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ущерб от такой деятельности составил более 4,5 млн рублей.

"В апреле 36-летний мужчина арендовал два нежилых помещения в Новолакском и Казбековском районах республики, где организовал майнинг-фермы для выработки лайткоинов и биткоинов. Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю на территории Казбековского лесничества. Для деятельности другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередач", — сказала она.

Также при обыске были обнаружены комплектующие от компьютеров и около тысячи видеокарт.