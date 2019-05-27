МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Екатерина Верейкина. РНКБ в 2014 году стал первым российским банком, работающим на территории Крыма и Севастополя после того, как действующие там кредитные организации были внесены в санкционные списки. С тех пор РНКБ вошел в топ-50 российских банков по объему активов, нарастив их почти в 90 раз. О том, как в настоящее время в банке развивается ипотека, о темпах строительства в Крыму, об отношении к инициативам Банка России и о развитии безналичных расчетов на полуострове, рассказал в интервью агентству "Прайм" глава совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

- Как в РНКБ развивается ипотека? Активно ли пользуются ипотечными кредитами жители Крыма?

— Ипотека у нас развивается очень интенсивно, в прошлом году мы удвоили портфель. Сейчас уже пробили цифру в 10 миллиардов, только с начала года получено 2 тысячи заявок на ипотеку.

В течение года мы планируем открыть ипотечный центр будущего, где можно будет не только выбрать себе жилье и за один визит оформить ипотечный кредит, но и подобрать себе мебель.

Даже стол, за которым будут вестись переговоры, и стулья можно будет приобрести, на предметах интерьера будут висеть ценники. Будет возможность даже заказать дизайнерский проект и договориться о ремонтных работах. Более того, в этом же центре будет находиться нотариус и страховой агент. То есть в новом офисе фактически проходит полный цикл от покупки до обустройства жилья за один визит.

- Производители мебели разные будут или один?

— Они будут разные, естественно. Планируем сотрудничать в том числе с крымскими производителями мебели, мы открыты для всех.

- Ранее руководитель розничного бизнеса РНКБ говорил, что низкие темпы строительства в Крыму сдерживают ипотеку. Так ли это по сей день?

— Сегодня более 90% застройщиков, которые работают в Крыму в рамках ФЗ-214, аккредитованы в РНКБ для работы в рамках ипотечного кредитования. Они активно строят, мы активно кредитуем – в апреле банк установил рекорд по объему выдач ипотеки, это более 800 млн рублей за месяц.

Однако, к сожалению, темпы строительства нового жилья по сравнению с другими регионами все еще невысокие. На наш взгляд, необходимо как минимум в два, а то и в три раза увеличить объемы строительства. Но сейчас на рынке недвижимости в Крыму появляются масштабные проекты, и мы надеемся, что в ближайшие несколько лет Крым сможет выйти в лидеры по объему строительства жилья.

- С 1 июля в РФ вводится новая схема строительства через эскроу-счета. Работает ли банк с такими счетами? Если да, сколько застройщиков уже имеют эскроу-счета в РНКБ?

— Да, РНКБ входит в перечень банков, которые имеют право на открытие счетов эскроу. В рамках нового закона мы сейчас рассматриваем семь заявок на общую сумму 7,8 миллиарда рублей на финансирование строительства жилья. Первая заявка на 331 миллион рублей уже одобрена. Мы рассчитываем, что сможем выдать до 10 миллиардов рублей по итогам 2019 года.

- Как вы оцениваете инициативу введения в РФ "ипотечных каникул"? Часто ли заемщики банка не в состоянии заплатить по кредиту? Будут ли "ипотечные каникулы" востребованы, на ваш взгляд?

— В Крыму, в отличие от материковой части, просрочка по ипотеке минимальна и составляет 0,4%, в то время как в среднем по России этот показатель составляет более 3%. Клиенты, которые попали в сложную жизненную ситуацию, всегда могут к нам обратиться, мы делаем реструктуризацию ипотечного кредита.

То есть мы и сейчас решаем эту проблему. Что касается ипотечных каникул, то это фактически означает, что эту опцию нужно будет заложить в стоимость продукта.

- Вы ранее говорили, что банк планирует открыть до 100 точек присутствия в отделениях "Почты Крыма". Как проходит пилотный проект? Оправдывает себя эта инициатива?

— Мы в конце апреля открыли первую такую точку присутствия в поселке городского типа Новоселовское и сразу увидели, насколько она востребована. В первые же дни ее работы уже был оформлен депозит на 400 тысяч рублей, заявки на автокредит и так далее.

При помощи этого формата мы хотим обеспечить банковскими услугами даже самые отдаленные районы, в течение месяца будут открыты еще семь таких точек.

- Ипотеку там тоже планируете выдавать?

— Там будет можно подать заявку на ипотеку и пройти первичную консультацию, но выдача будет проходить через ипотечный центр.

- В феврале РНКБ открыл офис в Санкт-Петербурге. Доволен ли банк расширением своего присутствия на материковой части страны? Когда кредитная организация откроет отделения в Ростове-на-Дону, Перми и Ставрополе?

— Мы идем вслед за нашими клиентами и фактически выстраиваем финансовый мост между Крымом и другими регионами. РНКБ уже очень активно работает в Москве и Санкт-Петербурге, мы продаем на материке ипотеку, привлекаем инвестиции в Крым, обслуживаем малый и средний бизнес. Сейчас рассматриваем возможность нашего присутствия в Ростове и других городах в Южном федеральном округе.

В основном работаем в других регионах удаленно через цифровые каналы связи, а когда накапливается некая "критическая масса" запросов от клиентов, открываем офис. У нас нет жестко фиксированного плана по переходу в какой-то конкретный регион. Если там есть достаточное количество клиентов и перспектив, то мы открываем точку присутствия.

- Как в банке развивается процесс внедрения сервиса бесконтактной оплаты Mir Pay?

— Мы активно участвовали в тестировании нового сервиса и стали одними из первых в России, кто его подключил. У РНКБ давние партнерские отношения с платежной системой "Мир", так сложилось исторически, что мы очень плотно работаем вместе, поэтому все новые продукты этой платежной системы мы запускаем в числе первых.

В свое время мы были первыми, кто выпустил миллион карт "Мир". Сейчас уже половина наших платежных терминалов принимает бесконтактные карты, это примерно 8 тысяч точек по всему Крыму, где можно воспользоваться этим сервисом. Я думаю, что в ближайшие год-два вся сеть терминалов будет полностью переведена на бесконтактную технологию.

- А банкоматную сеть?

— Банкоматную сеть пока не планируем подключать, но, возможно, там будем использовать новые биометрические технологии.

- РНКБ планирует подключиться к системе быстрых платежей Банка России до конца первого полугодия…

— Да, мы ведем подготовительные работы по внедрению системы быстрых переводов. Планируем подключиться к системе уже в ближайшее время, причем она сразу будет доступна клиентам. Кстати, на сегодняшний день у клиентов РНКБ уже есть возможность осуществления денежных переводов по номеру телефона в мобильном приложении банка.

- Какие тарифы РНКБ установит для физлиц в рамках системы быстрых платежей?

— Пока мы этот вопрос не прорабатывали, но этот тариф будет точно ниже существующего на аналогичные переводы, так как себестоимость для банка уменьшится.

- Как банк оценивает инициативу регулятора по обязательному подключению кредитных организаций к СБП? Рассматривает ли РНКБ возможность участия в системе переводов Сбербанка?

— Если клиентам это удобно, то почему нет? Мы поддерживаем любые инициативы регулятора и национальной платежной системы, которые ориентированы на повышение доступности финансовых услуг для клиентов.

Что касается возможности присоединения к системе переводов Сбербанка, пока мы не считаем это необходимым. РНКБ обеспечивает бесперебойное осуществление любых платежей и переводов по всей России, и ежедневно осуществляет более 120 000 переводов от физических лиц. При этом более 80% платежей осуществляются через дистанционные каналы обслуживания.

- Частные банки в начале года обратили внимание на монополию в сегменте "зарплатных проектов". Считает ли банк проблему "зарплатного рабства" надуманной?

— Дело в том, что в рамках комплексного обслуживания организации любой зарплатный проект так или иначе подразумевает привилегии для физлиц по кредитным продуктам банка, в котором они получают выплаты. И это, конечно, большой плюс для клиента. При этом мы считаем, что у каждого человека должна быть возможность самостоятельно выбирать способ и банк для получения зарплаты.

- На ваш взгляд, в каком виде это должно быть? ЦБ, например, сейчас прорабатывает возможность начисления зарплат через систему быстрых платежей. Видите ли вы риски в такой системе зачисления зарплат с точки зрения безопасности?

— Мы рассматриваем возможность внедрения подобных технологий. Если в начале были определенные пробелы с точки зрения безопасности и других аспектов, то сейчас эти проблемы решены. Я думаю, что система быстрых платежей в итоге станет надежным и защищенным финансовым инструментом.

Что же касается перевода заработной платы, то здесь главный вопрос заключается в том, насколько комфортно это будет для клиента. Инициатива сама по себе хороша, но при этом у каждого человека должно быть право выбора.

- Вы говорите про пробелы в СБП. О чем речь?

— На начальном этапе проблема заключалась в том, что в системе было видно, в каком банке открыт счет. Сейчас эта проблема устранена – теперь автоматически показывается весь список банков-участников, и клиент сам должен выбрать конкретный банк.

- РНКБ выступает в качестве инвестора для Крайинвестбанка, который должен в 2023 году присоединиться к банку. Достаточно ли средств для санации, которые АСВ предоставило РНКБ в прошлом году? Потребуются ли еще средства от агентства в этом году?

— Мы получили необходимую сумму на санацию — около 28 миллиардов рублей, и, на наш взгляд, это достаточная сумма, если не будет никаких "скелетов в шкафу". Но сейчас мы не ожидаем событий, которые могли бы привести к тому, чтобы мы обратились за дополнительной поддержкой.

- В 2018 году ЦБ направлял письмо крымским банкам с просьбой предоставить информацию о возможности приема карт Visa и MasterCard. Готовы ли системы банка к приему платежных карт, в том числе международных платежных систем? Можно ли внести или снять деньги по карте Visa или MasterCard через банкомат или терминал РНКБ?

— Да, мы принимаем в нашей сети все карты, выпущенные российскими банками.

- Банк планировал до конца 2018 года запустить пилотный проект по выдаче денежных средств на кассах магазинов. Удалось ли это реализовать? Когда такой проект будет запущен в промышленную эксплуатацию?

— Мы изучали эту технологию, она в целом достаточно понятная и простая, но вопрос в другом — мы активно развиваем в Крыму возможности для безналичных расчетов. У нас только за прошлый год вдвое вырос объем операций по картам именно по оплате, а не по снятию наличных.

Вместо того, чтобы разрабатывать этот проект, мы увеличиваем количество терминалов, где можно рассчитаться картой. Мы готовы рассмотреть эту технологию тогда, когда Крым выйдет на среднероссийские параметры по безналичным расчетам – возможно, тогда уже можно будет внедрять такую возможность как дополнительный сервис.

- Это перспектива скольких лет?

Мы каждый год удваиваем объем безналичных расчетов, осталось еще раз удвоить, и мы выйдем на среднероссийские показатели по объему безналичных операций.

- ТПП РФ предлагает распространить "Программу 6,5" на банки Крыма. РНКБ уже учувствует в программе. Существует ли, на ваш взгляд, проблема доступности кредитов для МСП в Крыму?

— Мы аккредитованы практически во всех федеральных программах, в том числе в этой. В ней есть определенные параметры, которым должен соответствовать заемщик, в том числе ограничения по суммам.

Недавно клиент обратился с жалобой, почему мы не дали ему льготный кредит. Начали разбираться, и оказалось, что он попросил 1,5 миллиона рублей, а по условиям программы минимальная сумма кредита должна составлять 3 миллиона рублей.

Надеемся, что структуру и особенности крымской экономики учтут в программе, мы направляли целый ряд предложений по ее совершенствованию, надеюсь, что это сделают.

- Как вы оцениваете развитие банковского сектора в Крыму в целом?

— Мы считаем, что банковские услуги и продукты в Крыму должны быть одними из лучших, и очень активно инвестируем в современные цифровые технологии. К примеру, мы делаем очень много интересных и востребованных онлайн-продуктов для малого бизнеса.

А еще в РНКБ практически все пассивные продукты, депозиты и расчеты можно оформить без подписания какого-либо документа на бумаге, вместо этого используется электронная подпись.