МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рынок пенсионных накоплений в 2018 году продолжил развиваться, однако темпы прироста в четвертом квартале оказались не очень высокими по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России по итогам 2018 года, подготовленного по заказу АЭИ "Прайм" экспертами РИА Рейтинг на основе данных Центробанка России.

Так, объем средств населения в НПФ в сентябре-декабре увеличился на 1,6%. Для сравнения, во втором и третьем кварталах 2018 года динамика была немного хуже – +0,4% и —0,5% соответственно. С другой стороны, за аналогичный период 2017 года прирост составил 3,5%, а в первом квартале 2018 года – 4,9%. Таким образом, результат конца 2018 года оказался на среднем уровне по меркам последних кварталов. В целом же по итогам года прирост средств в НПФ составил 6,5%.

В абсолютных величинах объем средств участников НПФ по итогам 2018 года увеличился на 222 миллиарда рублей — до 3,7 триллионов на 1 января 2019 года. Стоит отметить, что рынок пенсионных средств в НПФ сопоставим с объемом вкладов второго по размеру банка России – ВТБ. Тогда как объем активов в НПФ составляет 4,1 триллиона рублей, что меньше результата Газпромбанка, но больше, чем активы у Россельхозбанка. Таким образом, влияние НПФ на российский финансовый сектор уже ощутимо, но пока не очень большое.

Количество клиентов, доверивших формирование пенсионных накоплений негосударственных пенсионным фондам, по итогам четвертого квартала немного снизилось (-0,1%). Стоит отметить, что снижение в трех последних кварталах объясняется естественной убылью населения, тогда как перевод новых клиентов осуществляется в начале года. В целом же свой выбор в пользу негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 1 января 2019 года сделали более 43 миллионов человек.

ФОНДЫ ПРОДОЛЖИЛИ УКРУПНЯТЬСЯ

В рейтинге представлены данные по 52 НПФ с объемом средств клиентов более 1 миллиона рублей, отчетность которых была опубликована Центробанком РФ.

Согласно результатам исследования, в 2018 году число НПФ достаточно сильно сократилось. На 1 января 2019 года объем средств клиентов более 1 миллиона рублей отмечалось у 52 НПФ, против 65 фондов в начале прошлого года. При этом на фоне сокращения количества работающих фондов они становятся крупнее. В частности, в текущем рейтинге на ТОП-5 крупнейших НПФ приходится 64% пенсионных средств, а на 1 января 2018 года было 48%. Тогда как доля ТОП-10 по объему средств клиентов выросла до 88% против 70% на 1 января 2018 года. Таким образом, наблюдается достаточно быстрая консолидация на рынке пенсионных средств, что соответствует тенденциям в других сегментах финансового рынка (банки, страховые и другие).

Также о тенденции укрупнения фондов свидетельствует увеличение медианного размера средств клиентов в фондах. Так, в текущем рейтинге средний размер фонда составил 6,7 миллиарда рублей, тогда как на 1 января 2018 года составлял 5,7 миллиарда рублей. При этом самый крупный фонд рейтинга НПФ по состоянию на 1 января 2019 года достиг размера 599 миллиардов рублей средств клиентов, хотя годом ранее результат лидера не превышал 500 миллиардов рублей. Также стоит отметить, что уровень в 500 миллиардов в рейтинге на 1 января 2019 года смогли преодолеть сразу три фонда, тогда как на 1 января 2018 года этот уровне не поддался ни одному участнику рейтинга.

По итогам четвертого квартала 2018 года десятка крупнейших НПФ изменилась достаточно сильно. В частности, в числе крупнейших появилось два новых фонда, а еще четыре характеризовались изменениями в позициях в ТОП-10. Так, новичками в первой десятке стали НПФ "Нефтегарант" и НПФ "Транснефть", которые заняли 8 и 10 места соответственно. Стоит отметить, что НПФ "Нефтегарант" в рейтинге на 1 октября был на 26 месте, тогда как НПФ "Транснефть" занимал 11 позицию. При этом укрепить свои позиции НПФ "Нефтегарант" смог благодаря присоединению двух фондов. В конце года к нему были присоединены НПФ "Нефтегарант-НПО" и НПФ "Согласие-ОПС".

Также укрепить свои позиции в первой десятке смогли НПФ "Газфонд" и НПФ "ВТБ Пенсионный фонд", которые поднялись на одну позицию каждый — до 4 и 7 места соответственно. С другой стороны, снижением позиций в первой десятке характеризовались НПФ "Благосостояние" и НПФ "Сафмар". При этом НПФ "Благосостояние" опустился на одну позицию — до 5 места, а НПФ "Сафмар" потерял две позиции и теперь он занимает 9 место.

Согласно исследованию, лидером по объему средств клиентов в рейтинге НПФ по состоянию на 1 января 2019 года стал НПФ "Сбербанка", суммарный объем средств которого составил 599 миллиардов рублей. Таким образом, этот фонд является бессменным лидером среди НПФ на протяжении 15 кварталов подряд. Вторым по размеру средств клиентов с объемом в размере 545 миллиардов рублей стал НПФ "Открытие". Ранее этот фонд назывался НПФ "Лукойл-гарант" и был переименован в четвертом квартале 2018 года. Замыкает тройку крупнейших фондов "НПФ Газфонд пенсионные накопления", у которой объем средств составил 505 миллиардов рублей.

Лидером по приросту средств клиентов в абсолютном выражении в 2018 году стал НПФ "Открытие". Прирост средств этого фонда составил 270 миллиардов рублей. Стоит отметить, что хорошая динамика этого фонда в 2018 году объясняется слияниями. В третьем квартале к НПФ "Лукойл-гарант" были присоединены два крупных фонда – НПФ "Электроэнергетики", НПФ "РГС". Тогда как без учета фактора объединения объем средств у данного фонда сократился бы на 29 миллиардов рублей.

Вторым по приросту в абсолютном выражении стал НПФ "Нефтегарант", прирост у которого составил 172 миллиарда рублей и также связан с объединением. Третье и четвертое место по динамике в абсолютном выражении в текущем рейтинге занимают НПФ "Сбербанка" и НПФ "ВТБ Пенсионный фонд", у которых годовой прирост средств вкладчиков составил 111 и 59 миллиардов рублей соответственно.

По числу застрахованных участников в рамках обязательного и добровольного пенсионного страхования также лидирует НПФ "Сбербанка" с количеством клиентов на 1 января 2019 года на уровне 10,6 миллиона человек. Вторым и третьем в рейтинге по количеству застрахованных лиц являются НПФ "Открытие" и "НПФ Газфонд пенсионные накопления" в которых обслуживалось 8 и 6,5 миллиона человек соответственно. Таким образом, первая тройка по количеству клиентов полностью повторяет тройку по объему средств клиентов. Четвертым и пятым по числу клиентов стали: НПФ "Будущее" и НПФ "Сафмар", у которых количество застрахованных на 1 января 2019 года составляло 4,6 и 2,2 миллиона человек соответственно. Стоит отметить, что в целом по итогам года прирост клиентов наблюдался у 26 фондов.

ДОХОДНОСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА НПФ ОКАЗАЛАСЬ НИЖЕ ИНФЛЯЦИИ

По итогам 2018 года медианная доходность пенсионных накоплений НПФ из рейтинга составила 4,15%, против 8,3% в 2017 году, тогда как медианная доходность инвестирования резервов оказалась несколько выше – 4,7%. При этом выше уровня инфляции (4,27%) доходность продемонстрировали 16 из 35 фондов управляющих пенсионными накоплениями и 26 из 50 фондов с управлением пенсионными резервами.

Наибольшей доходностью накоплений в 2018 году, согласно данным Банка России, характеризовался НПФ "Аквилон". Доходность его вложений по итогам 2018 года составила 6,8%. При этом среди наиболее крупных НПФ, из первой десятки, высокой доходностью также характеризовались "НПФ Газфонд пенсионные накопления" – 6,4% и "НПФ ВТБ Пенсионный фонд" – 5,5%. В части резервов наибольшая доходность в 2018 году наблюдалась у "НПФ Газфонд пенсионные накопления" (7,3%), у НПФ "Газфонд" (7,2%) и у НПФ "Сургутнефтегаз" (7,1%).

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в среднесрочной перспективе обстановка на рынке пенсионных накоплений существенно не изменится, так как заморозка продолжится. Доходность в 2019 году, скорее всего, вырастет из-за снижения процентных ставок в экономике и, соответственно, роста стоимости долговых ценных бумаг.