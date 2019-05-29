МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Проблема сбалансированной траты денег – насущная, почти вечная. Аппетит растет во время еды: чем больше мы зарабатываем, тем больше тратим. Как итог — постоянная нехватка денег, отсутствие финансовой подушки при любом уровне зарплаты. В худшем случае — несколько кредитных карт с незакрытым долгом.

Тем не менее, вопрос накопления интересует любого транжиру. Каждый хочет чувствовать себя более-менее безопасно в случае внезапной смены работы или экстренной необходимости в средствах.

На самом деле, откладывать деньги можно практически с любой зарплаты. Если вам кажется, что с вашей уж точно нельзя, это миф. Например, средняя зарплата в РФ в 2018 году, по данным Росстата, составляла 43,4 тысячи рублей в месяц. При этом прожиточный минимум колебался на уровне 10-11 тысяч рублей.

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ С МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ

Депозит или карта с процентом

Если у вас совсем сложно с накоплением средств и учетом личных финансов, начать стоит хотя бы с открытия вклада в банке или карты, по которой набегают проценты (кешбэк на остаток). Сейчас такие карты со ставкой в среднем 6% годовых есть у многих банков. Это намного проще и удобнее, чем депозит, по которому в целом предлагается аналогичная доходность.

Рабочая схема такая: в день, когда вы получаете зарплату, часть денег перекладываете на эту карту с процентами.

Например, вы зарабатываете 50 тыс. рублей в месяц. В среднем финансисты советуют откладывать от 5% до 20% дохода в зависимости от нагрузки и обязательств. Значит, с 50 тыс. вы можете откладывать от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Предположим, что вы решили откладывать 15% своей зарплаты, то есть 7,5 тыс. в месяц. Скорее всего, жалование приходит дважды за период — аванс составляет 20 тыс. рублей, зарплата – 30 тыс. Значит, с аванса нужно отложить 3 тыс. рублей, а с зарплаты – 4,5 тыс. рублей.

Просто откладывая эти деньги, за год вы получите 90 тыс. рублей, а с процентами доход будет еще больше. Главное помнить, что деньги нужно отложить в тот же день, как получили зарплату. Схема "отложу потом что останется" почти никогда не работает.

Облигации

По аналогичной схеме работают вложения в облигации. Фактически вы кредитуете государство или компанию. Вы даете свои деньги, а за их использование государство или компания платит вам заранее установленные проценты. Доход по облигациям на текущий момент в среднем составляет 7,8-9% годовых, то есть это больше, чем по депозиту или карте с процентом. Минимальная сумма вложения – тысяча рублей.

Дальше все зависит от вашей готовности инвестировать деньги на длительный период и забыть о них на это время. Чаще всего проценты по облигациям выплачиваются дважды в год.

Например, вы купили бумаги на 10 тыс. рублей с купонным доходом 8% годовых. Значит, за год вы заработаете 800 рублей.

Очевидно, что если следовать той же схеме, что по депозитам или картам, то с ростом общего объема вложенных в облигации средств, будет расти и ваша доходность.

Облигации можно купить как через банк, так и самому через брокерский счет.

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ С ВЫСОКИМ РИСКОМ

Если вы замотивированы разобраться в финансовых тонкостях и зарабатывать больше, стоит присмотреться к инвестициям, а значит к фондовому рынку. Тем более, что все больше россиян привлекает этот вид заработка. Согласно подсчетам Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), более 600 тыс. частных инвесторов открыли брокерские счета в 2018 году, а общая сумма размещенных на фондовом рынке средств россиян удвоилась и превысила 2 трлн рублей.

Чтобы примкнуть к числу биржевых игроков, необходимо открыть брокерский счет в брокерской компании. Обязательно внимательно изучите, насколько добросовестно работает выбранный вами брокер. Всегда сверяйтесь со списком брокеров от ЦБ.

В период ознакомления с рынком можно торговать через мобильное приложение, многие брокеры создают их для удобства пользователей. На бирже можно торговать по нескольким направлениям: на российском фондовом рынке, на валютном, иностранном фондовом и на срочном рынках.

Лучше осваивать рынок постепенно: сначала разобраться в одной секции, затем переходить к другой. Для хорошего заработка инвестиционный портфель (средства на брокерском счете) нужно диверсифицировать. Это значит, что не стоит покупать на все деньги акции одной компании, лучше вложить часть денег в компанию, например, из сектора технологий, часть – из сектора энергетики.

Предположим, у вас есть 20 тыс. свободных денег, которые вы готовы вложить. В основном биржевые игроки исходят из двух стратегий — ставка на рост бумаг, либо ставка на щедрые дивиденды.

Пример

Ниже рассмотрим пример возможного диверсифицированного портфеля на фондовом рынке и его доходности с начала года.

Предположим, в начале января 2019 года вы решили вложить 20 тыс. рублей и составили портфель следующим образом:

3 лота (30 акций) Сбербанка – (210 рублей за акцию) – 6 300 рублей

1 лот (10 акций) Татнефть ао – (750 рублей за акцию) – 7 500 рублей

3 лот (3 акция) Яндекса – (2044 рублей за акцию) – 6 132 рубля

Итого вложено 19 932 рублей

К концу мая стоимость вашего акционерного портфеля составила бы:

3 лота (30 акций) Сбербанка – (235 рублей за акцию) – 7 050 рублей (+12%)

1 лот (10 акций) Татнефть ао – (699 рублей за акцию) – 6 990 рублей (-6,8%)

3 лот (3 акция) Яндекса – (2382 рублей за акцию) – 7 146 рубля (+16,5%)

Итого получено 21 186 рублей

Получается, что вы бы заработали на акциях Сбербанка и Яндекса, но потеряли бы деньги на акциях "Татнефти". В любом случае ваша прибыль за 4 месяца составила 6,3% от вложенной суммы.

Данный портфель не является рекомендацией, а только примером. Для составления приносящего доход портфеля необходимо подробно изучать особенности компаний, их дивидендную историю, потенциальные риски и взлеты.

Вам стоит изучить рынок по секторам, разобраться в нефтяной, металлургической, финансовой и технологической отраслях. Нужно учитывать особенности российского рынка: локомотивом рынка является Сбербанк (стоимость компании на бирже более 5 трлн рублей), однако большую часть объема от всех российских акций занимает нефтегазовый сектор. Если вы намерены спекулировать и работать на бирже каждый день, то стоит обратить внимание на срочный рынок, где идет торговля фьючерсами. Тогда нужно глубже изучать глобальный рынок и мировые риски.

Всегда помните о рисках: с одной стороны, биржа может удвоить ваше состояние, но может и сократить. Вы должны быть готовы как к росту бумаг, так и к падению.