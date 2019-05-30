МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Газпром" в 2020 году совершит финальный платеж за приобретение у "Газпром нефти" многофункционального комплекса "Лахта центр" в Санкт-Петербурге, сообщил начальник финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.

"В целом могу сказать, что финальный платеж у нас запланирован в следующем году", — сказал Иванников в ходе телефонной конференции.

Ранее в мае в отчетности "Газпром нефти" сообщалось, что в первом квартале компания передала МФК "Лахта центр" "Газпрому". В феврале "Газпром нефть" уже сообщала о данном факте, однако нового владельца не раскрывала.

"Лахта центр" — строящийся для "Газпрома" с 2012 года общественно-деловой комплекс в Петербурге. Архитектурная доминанта комплекса — небоскреб высотой 462 метра — самое высокое здание в Европе. Осенью 2018 года "Лахта центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Согласно информации на сайте этого комплекса, по состоянию на май 2019 года ведутся внутренние отделочные и монтажные работы.