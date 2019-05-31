МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Когда кто-то произносит слово "дивиденды", у обывателя возникает впечатление, что речь идет о любом доходе – от аренды, продажи чего-либо, процентах по вкладам. На самом деле, это далеко не так. Дивиденды (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — это процент от чистой прибыли компании, то есть, той части дохода, с которой уплачены налоги и прочие необходимые платежи. Он распределяется между ее акционерами в соответствии с количеством имеющихся у них акций или долей.

Такие выплаты осуществляют компании, работающие как акционерные общества – закрытые или открытые. Разница в том, что информация о дивидендах первых не разглашается, а вторых – становится достоянием публики. Сначала дивиденды выплачивают владельцам привилегированных акций, затем – обычных.

Величина и порядок выплаты дивидендов определяется уставом акционерного общества. Бывают итоговые (за финансовый год) или промежуточные (в середине года) дивиденды. Иногда выплату начисляют единоразово, но разбивают на четыре квартала. Это называется поквартальные дивиденды, именно так платят многие американские компании.

Обычно выплаты производятся в денежном виде, но бывает, что и в виде акций или другого имущества акционерного общества. Порядок и сумма зависят от размера прибыли – рекомендации дает совет директоров, а утверждает рекомендованную сумму собрание акционеров. В России это обычно происходит в конце весны-начале лета. Деньги перечисляют максимум через 25 рабочих дней.

Некоторые компании вовсе не платят дивидендов – это также прописано в уставе. Так бывает обычно на старте бизнеса, когда необходим бурный рост. Выплата акционерам сильно уменьшает капитализацию и мешает направлять средства на инвестиции. Иногда принимается решение не платить дивиденды за определенный период времен – если дела компании были не так хороши, как хотелось бы.

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

История понятия "дивиденды" начинается с момента, когда компании стали привлекать акционеров и выходить на рынок акций. В 1602 году была основана Голландская Ост-Индская компания, ее бумаги торговались на бирже и приносили акционерам доход. В 1684 году в Северной Америке возникла Компания Гудзонского залива – она первой в американской истории начала платить дивиденды.

Рынок акций, каким мы его знаем, в США насчитывает более 200 лет, тогда как в России – не более двух десятков. Тем не менее, многие компании уже успели создать дивидендные истории – исходя из того, как меняется динамика выплат из года в год, можно понимать, насколько они успешны и делать выводы об их перспективах.

Как правило, наиболее позитивно инвесторы оценивают компании, стабильно платящие даже в кризис, но без сумасшедших скачков доходности в хорошие годы. Это повышает вероятность того, что и в будущем выплаты сохранятся на стабильном уровне. Кроме того, котировки таких акций преимущественно растут, что также позитивно для акционера. Так называемые "дивидендные аристократы" немногочисленны. На российском рынке это сырьевые компании и несколько телекомов.

Особенности корпоративного управления

Более существенную доходность по дивидендам могут показать бумаги компаний второго и третьего эшелона – иногда несколько лет владения с лихвой окупало затраты на их приобретение. Успешными за последние годы были акции перерабатывающих и нефтехимических предприятий, поэтому многие инвесторы стремятся зарабатывать на них. Но, как мы понимаем, где выше доходность, там и риска всегда больше.

Средняя доходность по дивидендам на российском рынке – 10-15% годовых. Это очень неплохо на фоне, например, США – там она составляет 3-5% годовых. Дело в том, что ставки там ниже, чем в РФ или на других развивающихся рынках. Но это компенсируется сравнительно небольшими рисками на американских биржах.

ПОЛУЧИЛ — ЗАПЛАТИ

Как правило, получение доходов в любой стране влечет за собой необходимость заплатить с них налоги. Дивидендный доход – не исключение. Согласно Налоговому кодексу РФ, физлица должны заплатить с этих средств НДФЛ в размере 13%.

Получателями дивидендов могут быть и юрлица, которым принадлежат пакеты акций компании. В этом случае полученный доход учитывается при расчете налога на прибыль или аналогичного налога в налоговых спецрежимах. Ставки могут разниться от 0 до 15%. Для сравнения, в США налог на дивиденды для резидентов – более 30%.

Если компания-плательщик принадлежит государству полностью или частично, то оно тоже получает дивиденды на свою долю участия. В этом случае никакого налога, конечно, нет. В России власти настаивают, чтобы госкомпании отдавали минимум 50% чистой прибыли по МСФО. Сейчас все платят в среднем 20-30%. Для сравнения, в Центральной и Восточной Европе госкомпании отдают акционерам по 70% прибыли. Однако многие компании против таких выплат, упирая на то, что деньги нужны для инвестиций, социальных проектов и долгосрочного развития.

Величину суммы, отчисляемой с прибыли на дивиденды, стоит рассматривать двояко. С одной стороны, чем дивиденды больше, тем успешнее выглядит компания в глазах участников рынка. Если она повышает дивиденды из года в год, невзирая на экономические сложности, это означает востребованность и качественный менеджмент. В перспективах такого бизнеса можно быть уверенным.

С другой, слишком большие суммы негативно отражаются на развитии бизнеса – ведь средств на него остается меньше. Кроме того, возникают вопросы к компетенции менеджмента – неужели он не может найти деньгам лучшего применения, кроме как раздать их акционерам?

Получается, что эффективный процент выплаты дивидендов находится на уровне 25-50% от чистой прибыли. Если он выше, то стабильность выплат находится под угрозой, ведь в случае падения доходов поддерживать уровень станет сложнее.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Выплата дивидендов в натуральной форме – продукцией компании – сейчас практикуется редко. Однако в прежние времена это было обычной историей. Так, дивиденды акционерам Голландской Ост-Индийской компании до 1644 года выплачивались пряностями. Это было очень выгодно: прибыль могла составлять до 900% в случае удачного рейса. Правда, таковым был лишь один рейс из трех.

Самая щедрая к акционерам страна – Франция. Более 67% прибыли французских предприятий, котирующихся на бирже, выплачивается акционерам. Остальное идет на инвестиции и лишь 5,3% — на премии работникам.

В ходе проведенного журналом "Финанс" в 2008 году эксперимента инвестиционный портфель сформировала… цирковая обезьянка. Из 30 кубиков с названиями компаний она выбрала 8. "Обезьяний" портфель показал большую доходность, чем инвестиции 94% коллективных управляющих. За 10 лет стоимость ценных бумаг примата выросла в 7,5 раз, а портфель инвесторов — только в 5,1 раз.