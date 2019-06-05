МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Созданное в 2015 году Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) завершает формирование федеральной рейтинговой платформы, привлекая в свою команду "звезд" отрасли со всего мира и ставя перед собой амбициозные цели как в России, так и за рубежом. О том, какие задачи стоят перед агентством в среднесрочной перспективе, в интервью агентству "Прайм" рассказал генеральный директор АКРА Игорь Зелезецкий.

- Расскажите, пожалуйста, какие задачи вы видите перед собой в качестве главы АКРА?

— Агентству АКРА предстоит много интересной работы, такие возможности не часто выпадают в карьере людей. Прежде всего, нам необходимо завершить создание федеральной рейтинговой платформы. Для этого необходимо закончить значительное усиление команды, причем важно не просто нанять людей, но и создать для них лучшие условия труда, атмосферу, которая помогла бы им развиваться и реализовывать свой потенциал. Без этого невозможно достичь высочайшего качества в рейтинговой деятельности, а именно это мы ставим во главу угла.

Хотел бы отметить, что наша задача шире, чем просто присвоение рейтингов сложившемуся кругу эмитентов: мы будем расширять эту базу, а также развивать новые продукты. В частности, возлагаем большие надежды на такие ниши, как анализ инструментов проектного финансирования, ГЧП, работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. Вообще, сегмент МСП и развитие инфраструктуры — это два столпа развития любой экономики, и у нас есть высокий уровень экспертизы по этим направлениям. Параллельно мы будем увеличивать долю нерейтинговых услуг. Для этого у нас есть дочерняя компания АКРА РМ, которая концентрируется на моделировании, валидации моделей, управленческих и фидуциарных услугах. Иными словами, в большей степени это консалтинговый бизнес, которым рейтинговое агентство само заниматься не может.

- Как вы видите развитие бизнеса АКРА за рубежом?

— В первую очередь, хотел бы сказать, что мы являемся российским рейтинговым агентством, но строим его в соответствии с лучшими мировыми практиками. Россия никогда не будет для нас вторичным по значимости рынком, но будущее развитие агентства для нас неразрывно связано с выходом на глобальные рынки. Именно поэтому мы стремительно расширяем и собственную деятельность за рубежом, и объемы сотрудничества с иностранными коллегами.

Наше дочернее агентство в Европе, European Rating Agency, которое имеет европейскую лицензию, дает возможность практически безграничного роста на континенте и даже за его пределами.

Недавно мы открыли офис в Казахстане, где также собрана очень сильная команда и есть большие планы построения на базе этого офиса рейтинговой и аналитической платформы на Евразийском пространстве. Таким образом, мы видим казахстанский филиал не просто как офис в конкретной стране, а региональный хаб, который станет не просто важной казахской компанией, но в том числе важен в связке Китай—Индия—Россия—Казахстан.

- Каковы планы по работе в Китае и Индии?

— В Китае АКРА сотрудничает с рейтинговым агентством Golden Credit Ratings – одним из немногих агентств в стране, у кого есть все пять лицензий, необходимые для оказания полного спектра рейтинговых услуг.

На рейтинговом рынке Поднебесной в настоящее время происходят большие изменения, западные игроки проявляют большой интерес к нему. Например, агентство S&P из "большой тройки" недавно получило одну из пяти необходимых лицензий, и сейчас этот рынок находится в зоне пристального внимания международных рейтинговых агентств.

Мы также видим для себя потенциальные возможности в Китае, и не исключено, что наше присутствие там не будет ограничиваться лишь меморандумом о партнерстве с местным игроком, а появится и собственный офис. В каком виде это может быть все оформлено, пока вопрос открытый, но мы его прорабатываем.

- Какими проектами планируете заниматься в Китае?

— У нас уже сейчас есть совместные исследования с китайскими партнерами, и мы продолжаем активную аналитическую и методологическую работу в рамках нашего сотрудничества. Мы также планируем проводить тренинги, используя свою экспертизу по российскому рынку. Более того, на данный момент уже есть порядка десяти российских клиентов, которые заинтересованы в той или иной мере работать на китайском рынке, и для этого им необходимо получить рейтинг местного агентства. Сейчас мы работаем над открытием офиса в Китае для того, чтобы иметь возможность получить лицензию от местного регулятора.

- Какие проекты в Индии?

— В Индии мы сотрудничаем с рейтинговым агентством CARE Ratings Ltd. Здесь мы тоже видим большие возможности и проводим работу по созданию совместных баз данных, потому что одной из сильных сторон нашей аналитической платформы является возможность проведения сравнительного трансграничного анализа. То есть мы можем сравнивать показатели активов, например, кредитов заемщиков, показатели качества объектов залога не только в РФ, но и в Европе и на рынках развивающихся стран. Мы видим также большой потенциал для рейтинговой деятельности в контексте международных инфраструктурных проектов.

- Вы сказали, что продолжаете формировать команду агентства. Расскажите, пожалуйста, кого и как вы привлекаете?

— В настоящее время команда практически укомплектована, осталось завершить усиление отдельных направлений. Например, на этой неделе к нам присоединилась Лариса Лознова, она стала управляющим директором – руководителем международной практики нефинансовых рейтингов. Лариса имеет большой опыт работы на руководящих должностях в международных банковских группах EBRD (London) и BNP Paribas, была вице-президентом международного рейтингового агентства Moody’s Investor Services, являясь одним из его ведущих аналитиков, затем работала в Альфа Банке. Около месяца назад к нам присоединилась Илона Дмитриева, обладающая 20-летним опытом суверенного и субсуверенного кредитного анализа в международных рейтинговых агентствах. В АКРА она возглавила команду по суверенным рейтингам и макроэкономическому анализу.

После 12 лет работы в лондонском офисе рейтингового агентства Moody's я стараюсь мобилизовать личные контакты и привлечь в нашу команду лучших специалистов с обширным опытом работы. Мы хотим возвращать таланты в Россию.

Когда я присоединился к АКРА в 2016 году, я и представить себе не мог, что у нас будет такая команда. С такими специалистами аналитическая база в России ничем не будет уступать "большой тройке", а может, даже превзойдет ее. Что касается покрытия в РФ, то мы во многом уже впереди западных рейтинговых агентств.

Нам повезло, что в совет директоров АКРА входят настоящие "бизоны" с Уолл-стрит. Председателем совета директоров является Карл Йоханссон, который занимал руководящие посты в Ernst&Young в СНГ, в Лондоне, Гонконге, Восточной Европе и в Москве. А Винсент Труглиа имеет многолетний опыт в сфере суверенного кредитного анализа в Нью-Йорке, Гонконге и Лондоне.

Многие из членов совета директоров базируются в США и каждые две-три недели прилетают в Россию. Вы можете представить, какая это отдача? Они встречаются лично со всеми акционерами и сотрудниками. На встрече с персоналом топ-менеджмент открыто говорит, что мы работаем на качество, а не на количество, и это создает очень хорошую атмосферу в команде. Сотрудники понимают важность того, что делают, и это влияет на качество их работы.

Могу сказать, что команда АКРА сейчас работает на уровне, превышающем мировые стандарты нашей индустрии. Сейчас в агентстве более 70 человек, думаю, что к концу года будет уже около 100 сотрудников.

С таким человеческим капиталом и талантами, которые постепенно собираются в АКРА, нам ничего не мешает выйти на взрывной рост!

- Какие приоритеты стоят перед АКРА в плане предоставления услуг и качества продуктов?

— Основной приоритет нашего агентства заключается в том, чтобы в России качественной аналитикой было покрыто как можно больше эмитентов. Важная социальная функция рейтингового агентства заключается в том, чтобы деньги пенсионных фондов и страховых компаний, а это самые большие источники концентрации фондирования, были инвестированы в инструменты, надежность которых просчитана. То есть, эти инвестиции должны быть надежными и обеспечивать оптимальный баланс между доходностью и кредитным качеством. У клиентов будет не только буквенно-цифровое обозначение рейтинга, но и 45 страниц подробного отчета о качестве эмитента.

В плане подхода к клиентам мы уже адаптировали нашу ценовую политику. Цена на продукты для малых и средних предприятий меньше, чем для крупных компаний.

Работа рейтингового агентства — это баланс между качеством аналитики, правильной ценовой политикой и аналитической честностью. Мы не будем конкурировать и расширять покрытие за счет повышения рейтинга кому бы то ни было. Мы никогда не будем торговать уровнями рейтингов!

- Какие финансовые показатели ожидает АКРА по итогам 2019 года?

— Как я уже говорил, мы сейчас проходим фазу развития, которая всегда сопровождается колоссальным объемом инвестиций: в персонал, в создание IT-платформ, совершенствование бизнес-процессов. Очевидно, что на этом этапе говорить о прибыльности преждевременно, но мы движемся в соответствии с утвержденным бизнес-планом, даже чуть превосходя его.