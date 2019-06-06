МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Группа компаний "Регион" планирует установить контроль над финансовой группой "Будущее", сообщается в пресс-релизе ГК "Регион".

"Инвестиционная компания (ИК) "Ленинградское адажио", принадлежащая мажоритарному акционеру группы компаний "Регион" Сергею Сударикову, достигла договоренности с компанией Riverstretch Trading & Investments Limited (RT&I) о приобретении контроля над финансовой группой (ФГ) "Будущее", владеющей 49,99% акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Будущее" и 100% акций НПФ "Телеком-Союз", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Ленинградское адажио" владеет контрольным пакетом (50,01%) НПФ "Будущее", 100% акций НПФ "Образование" и 100% акций НПФ "Социальное развитие", до декабря 2018 года входивших в состав ФГ "Будущее". С момента приобретения фондов инвесткомпания ведет планомерную работу по улучшению качества их активов и повышению финансовых результатов.

Отмечается, что реализация сделки по приобретению контроля над ФГ "Будущее" произойдет после получения соответствующих разрешений Федеральной антимонопольной службы и ЦБ РФ.

ИК "Ленинградское адажио" — инвестиционная компания, владеет тремя негосударственными пенсионными фондами: "Социальное развитие", "Образование" и контрольным пакетом НПФ "Будущее" (50,01%). Принадлежит мажоритарному акционеру ГК "Регион" Сергею Сударикову.

ФГ "Будущее" основана в 2007 году, ведет инвестиционную деятельность в России, управляет НПФ "Будущее" (49,99%) и НПФ "Телеком-Союз", принадлежит кипрской компании Riverstretch Trading & Investments Limited.