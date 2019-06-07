МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Депозит – это не просто вклад в банке: это понятие существенно шире. У него есть богатая история, которая насчитывает тысячелетия, а также особенности, делающие толкование этого понятия весьма широким. Давайте вместе разберемся, что это такое и как правильно использовать данный продукт.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Начнем с краткого экскурса в историю. Принято считать, что первые депозиты появились в древней Греции. Тогда они были, как правило, не денежными, а натуральными – золото, сокровища, недвижимость и даже земля. Первыми банками можно считать древнегреческие храмы, в которые богатые люди приносили движимое имущество на хранение, за недвижимым же просили присмотреть. Это делалось не для получения доходов, а для обеспечения сохранности собственности – в те времена ее никто не мог гарантировать лучше, чем церковь, которая была мощной силой.

Вновь идея всплыла уже в древнем Риме. Именно из латыни пошло само слово "депозит" (depositum — вещь, отданная на хранение). Там они приобрели денежный эквивалент, и древние "банкиры" начали пользоваться деньгами, которые получали от вкладчиков. Они отдавали их "в рост", платя вкладчикам за пользование средствами определенный процент.

Уже в 808 н.э. году еврейские торговцы в Северной Италии объединились для создания первого на тот момент европейского банка, в котором можно было хранить на депозите наличные деньги. Более развитые банковские системы появились в Венеции в конце XII века для сбора и контроля над налогами. Тогда и депозиты обрели близкий к современному вид.

На их дальнейшее развитие повлияли Великие географические открытия и промышленная революция. Появились чеки, которые можно было использовать для расчетов вместо наличных. Следом возникли и чековые депозиты – счета, дающие право на выписывание вкладчиком чека, который банк обязан погасить.

ДЕПОЗИТ=ВКЛАД?

Большинство из нас автоматически ставят знак равенства между депозитом и банковским вкладом. В нашем понимании, это возможность положить деньги в банк, а потом забрать их вместе с процентом, который кредитная организация платит за право пользования этими средствами. В целом такое представление отражает суть данной операции, однако оно слишком упрощенное. В действительности некоторые отличия есть.

Начнем с того, что вклад предполагает вложение в банк исключительно денег. Толкование депозита несколько шире: это не только денежные средства, но и ценные бумаги, металлы и даже недвижимость. Иными словами, депозит – более широкое понятие, включающее в себя разные объекты для накоплений. Это дает большие возможности для получения прибыли. Бывает, что ценности просто отдаются на хранение, как в древние времена, но это тоже депозит, просто условия разные.

Кроме того, открыть вклад можно лишь в банке, обладающем соответствующей лицензией, и на него распространяется государственная гарантия по страхованию. Сейчас в России гарантированы вклады на 1,4 млн рублей, обсуждается повышение этого потолка. Депозит открывает любая кредитно-финансовая организация – доход может быть выше, но и гарантий возврата средств нет. В зависимости от условий договора, деньги могут не отдавать до конца срока, тогда как банковский вклад обязаны вернуть, пусть и с потерей процентов.

Но для тех, кто несет в банк деньги, разница условна: они заключают договор депозита, по которому получают оговоренные проценты по вкладу и имеют банковские гарантии. Таким образом, вклад – узкая и специфическая разновидность депозита, которой большинство из нас пользуются в обыденной жизни.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ БАНКИ

В целом суть депозита все та же — кредитная организация платит за пользование деньгами вкладчика определенный процент от суммы. Ей это выгодно, поскольку она привлекает средства, чтобы зарабатывать на них, инвестируя в высокодоходные инструменты или раздавая в виде кредитов, процент по которым выше ставок по вкладам.

Если экономика государства функционирует нормально, то банковский депозит – наиболее безопасная, но наименее выгодная возможность вложить средства. Скорее, речь идет о сохранении денег, а доход примерно равен или чуть выше официальной инфляции. Но все равно многие пользуются этой возможностью.

Существует два основных вида банковских вкладов – до востребования и срочные. В первом случае процент крайне низкий – менее 1% годовых, но деньги можно снять в любое время без его потери. Во втором банк устанавливает определенный срок, в течение которого деньги можно снять, но с потерей процента. В этом случае он выше, но начисляется лишь по истечении срока.

Срочные вклады, в свою очередь, бывают сберегательные и накопительные. Основное их отличие в том, что накопительные можно пополнять в течение всего срока действия. По сроку хранения средств они бывают кратко-, средне- и долгосрочные, соответственно от нескольких месяцев до пяти лет. Считаются наиболее выгодными депозиты до года – здесь и ставки наиболее высокие, и есть гарантия, что прибыль не "съест" инфляция.

Капитализация, или начисление процентов, обычно происходит к концу срока действия вклада. Но есть и другие варианты – их могут начислять ежеквартально или ежемесячно. В этом случае дальнейший процент начисляется не только на изначально заложенную сумму, но и на проценты, которые с нее уже набежали. Выгодно ли это – вопрос спорный, ведь ставки по таким депозитам, как правило, ниже.

А ЕСЛИ ВЫГОДНЕЕ?

Россияне могут открыть банковский вклад за рубежом – считается, что там средства хранятся надежнее, да и страховая гарантия распространяется на всю сумму. Но есть минусы – дорогое сервисное обслуживание, высокий порог входа (от 10 тысяч долларов для нерезидентов) и низкие процентные ставки. Кое-где в Европе ставки бывают даже отрицательные – когда вкладчик вынужден ежегодно отчислять некую сумму за хранение. И, наконец, банки развитых стран особо тщательно проверяют происхождение средств, особенно у нерезидентов.

Обычно инвестконсультанты рекомендуют россиянам открывать долларовые вклады на Кипре, в странах Балтии или в США. Процент по ним здесь выше, чем в РФ. Но не стоит забывать о налоге на доход с депозитов: для граждан РФ он составляет 30-35% от суммы, превышающей ставку ЦБ на 5 процентных пунктов. По рублевым вкладам превысить этот потолок практически невозможно, а по валютным производится конвертация, поэтому учитывается еще и курсовая разница.

Сегодня крупные банки предлагают несколько способов вложения в золото, среди которых обезличенные металлические счета. Это вид депозита, когда на свои деньги вы покупаете "виртуальное золото", следите за его стоимостью на бирже, и когда она станет выгодной, продаете его обратно банку. Исторически металлы дорожают, да и НДС, как при покупке слитков, платить не придется.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В 2007 году у входа в центральный офис Сбербанка в Санкт-Петербурге был установлен памятник первому вкладчику Первой правительственной сберегательной кассы Николаю Антоновичу Кристофари. 1 марта 1842 года он открыл в банке депозит на 10 руб. С этого Сберкасса начала свою историю, насчитывающую уже более 170 лет.

Треть всех денег в мире хранится на счетах в швейцарских банках. Общая сумма вкладов превышает 2 трлн долларов. Швейцария является безусловным лидером в обеспечении стабильности и тайны банковских вкладов на протяжении 300 с лишним лет. Порог входа в швейцарский банк — 300 франков.

Вкладчик может получать проценты на руки каждый месяц в качестве добавки к зарплате или другому доходу. На эту сумму даже можно жить. Если на вкладе лежит 5 млн рублей, а ставка — 8%, то ежемесячно на карту будет поступать 33,3 тысячи рублей.

Бывает так называемый страховой депозит. Это залог, являющийся страховкой, что собственность, которую вы арендуете, не будет повреждена. Чаще всего депозит берут при аренде квартиры или автомобиля.