МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 12 июня вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 197 миллионов долларов против 227 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия пострадала больше всего, согласно данным EPFR, — чисты отток составил 197 миллионов долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Согласно данным, чистый отток в размере 143 миллионов долларов из пассивных фондов и фондов, специализирующихся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), оказал основное влияние на итоговый показатель по чистому оттоку.

Развивающиеся рынки в целом зафиксировали отток почти в 723 миллиона долларов, что намного ниже показателя неделей ранее в 2,1 миллиарда долларов. Фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) потеряли 1,1 миллиарда долларов против 1,2 миллиарда неделей ранее.

Китай получил чистый отток в 156 миллионов долларов, а фонды Азии (без учета Японии) — чистый приток в 738 миллионов долларов.