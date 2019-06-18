МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае текущего года выдали на 14,6% меньше кредитных карт, чем месяцем ранее — 913,9 тысячи штук, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с маем прошлого года было выдано карт на 0,5% больше.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (57 тысяч единиц), Московской области (45,5 тысячи), Краснодарском крае (36,2 тысячи), Санкт-Петербурге (34 тысячи), Свердловской области (27,9 тысячи) и Башкирии (25,6 тысячи).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (+22,4%), республике Крым (+17,7%), Удмуртской республике (+10,1%), Санкт-Петербурге (+7,4%) и Краснодарском крае (+7,3%).

Наибольшее сокращение выдачи новых кредитных карт (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) было отмечено в Волгоградской (-21,4%), Кемеровской (-10,4%), Московской (-9,1%), Самарской (-6%) и Воронежской (-5,1%) областях.