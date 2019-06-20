МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проверяет, соблюдает ли Deutsche Bank законы по противодействию отмыванию денег, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В мае газета New York Times со ссылкой на бывших и действующих сотрудников Deutsche Bank сообщила, что специалисты по борьбе с отмыванием денег в этом банке в 2016 и 2017 годах рекомендовали передать в министерство финансов США информацию о ряде подозрительных транзакций компаний, контролируемых президентом США Дональдом Трампом и старшим советником президента США Джаредом Кушнером.

Агентство добавляет, что представитель Deutsche Bank отказался комментировать данное сообщение и сказал только, что банк сохраняет приверженность сотрудничеству со следствием.

Ранее в текущем году Deutsche Bank начал передавать генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк финансовые отчеты в ответ на запрос информации о финансировании проектов Дональда Трампа. Банк начал передавать электронные письма, документы о займах, связанных с Trump International Hotel и башней Трампа в Чикаго, а также попыткой приобретения футбольного клуба "Баффало Биллс".