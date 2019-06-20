МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб"<USBN> сообщил о смерти своего основного акционера Владимира Когана, занимавшего пост председателя наблюдательного совета банка.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким", — говорится на сайте банка. Причины смерти не раскрываются. Летом прошлого года Коган перенес инсульт и проходил плановую реабилитацию.

Forbes в своем рейтинге богатейших бизнесменов России в 2019 году оценивал состояние Когана в 750 миллионов долларов, что соответствовало 140-му месту.

По данным Банка России, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.

Коган родился в 1963 года в Санкт-Петербурге, у него остались жена и четверо детей. Forbes среди активов бизнесмена называл также компанию "БФА-девелопмент". Кроме того, ему принадлежал контрольный пакет в Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). В апреле "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева купила контрольный пакет в Афипском НПЗ у сына Когана за 20 миллионов долларов.