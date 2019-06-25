МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские банки уже давно предложили своим клиентам возможность переводить денежные средства с кредитных карт, свидетельствует опрос агентства "Прайм" крупнейших российских банков.

Сбербанк ранее во вторник объявил о запуске сервиса по переводу средств с кредитной карты на дебетовую для своих клиентов с минимальной комиссией в 390 рублей. Однако, как оказалось, крупнейший российский банк, который часто выступает трендсеттером российского финансового рынка, в этот раз оказался "догоняющим".

"ВТБ предоставляет услугу переводов денежных средств с кредитной карты, в том числе в мобильном и интернет-банке. Данный сервис был доступен для наших клиентов всегда. Грейс-период в 101 день на проведение платежей распространяется", — рассказали в ВТБ, добавив, что комиссия за такие операции соразмерна с тарифом за снятие наличных в банкомате.

"Эта услуга доступна клиентам Альфа-банка уже много лет, как через интернет-банк, так и через мобильное приложение. На нее распространяется грейс-период, и по большинству кредитных карт комиссия за переводы соизмерима с комиссией за снятие наличных в банкомате", — заявили в Альфа-банке.

А в банке "Русский стандарт" и Райффайзенбанке поделились, что их клиенты могут перевести деньги с кредитной карты на дебетовую карту даже клиентам сторонних банков.

ВТБ отметил, что услуга по переводу денежных средств с кредиток на дебетовые карты является достаточно популярной у клиентов, при этом все больше людей предпочитают использовать кредитную карту по ее прямому назначению – для оплаты покупок.

О популярности сервиса рассказали и в "Тинькофф", где доля таких переводов достигает в настоящее время 50% от общего объема переводов и снятия наличных по кредитным картам.

Гораздо меньше услуга востребована в банке "ФК Открытие", где только около 8% расходных оборотов по кредитным картам приходится на переводы.

"Услуга переводов средств по кредитной карте не пользуется большой популярностью у клиентов Московского кредитного банка, поскольку кредитная карта предназначена для оплаты товаров и услуг", — подчеркнули в кредитной организации.