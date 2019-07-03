С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл — ПРАЙМ. ЦБ осенью будет готов обсудить с правительством законопроект об ограничении досрочного перевода пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, рассказал журналистам зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Сейчас клиенты российских НПФ вправе перевести свои пенсионные накопления из одного НПФ в другой, но если средства находились там менее пяти лет, накопленный инвестиционный доход будет потерян. Для стабилизации ситуации и предотвращения повторения негативного опыта переходных кампаний 2017-2018 годов ЦБ РФ во вторник провел совещание с представителями крупнейших НПФ. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ по его итогам, Банк России планирует предложить законодательные изменения концепции переходов клиентов между НПФ.

"В наших предложениях, а то же самое предлагается в ИПК (в готовящемся законопроекте о системе добровольных пенсионных накоплений — ред.), предполагается, что все старые накопления останутся у текущего фонда в течение пяти лет, а будут передаваться новые накопления", — сказал Чистюхин.

"Я думаю, что в осеннюю сессию мы будем готовы к обсуждению с правительством проекта закона", — сообщил он.

Зампред ЦБ признал, что в текущих условиях, когда формирование обязательной накопительной части пенсий заморожено, новых поступлений по сути нет. Поэтому изначально решение предлагалось в рамках концепции ИПК.

"Вопрос о внедрении ИПК как целостной системы пока не решён. Одновременно с этим мы видим, что есть несколько очень актуальных вопросов, которые требуют немедленного реагирования. Тема переходов — один из таких вопросов", — сказал Чистюхин.