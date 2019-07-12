МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк "Восточный" предпринимает действия по восстановлению запаса капитала, продолжает работу в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. ЦБ сообщил о снижении достаточности базового капитала банка "Восточный" ниже норматива

"Сегодня банк предпринимает действия по восстановлению запаса капитала. Банк продолжает работу в обычном режиме и оказывает услуги в полном объеме", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Банк России сообщил о снижении значения норматива достаточности базового капитала (Н1.1) банка "Восточный" ниже нормы, что является триггером по субординированным обязательствам банка. Согласно требованиям "Базеля III", если достаточность базового капитала банка опускалась ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней, то субординированные облигации банка полностью или частично списываются или конвертируются в акции.

В "Восточном" пояснили, что снижение значения норматива произошло по одной из ковенант, которые регулируются соглашениями по субординированному займу. "Это означает право банка приостановить выплаты процентов по указанным займам вплоть до конвертации обязательств в капитал. Банк рассматривает это как крайнюю меру и будет принимать решение в рамках предусмотренного для этого периода, то есть до конца августа", — сообщили в банке.

Запас ликвидности банка составляет около 45 миллиардов рублей, сообщили в "Восточном". "Такой запас достаточен, чтобы рассчитываться по всем обязательствам. При этом банк планирует самостоятельно найти источники для восстановления капитала из обычной деятельности: бизнес-модель банка стабильно прибыльна", — подчеркнули в пресс-службе.

У банка есть два выпуска субординированных облигаций. Евробонды на 125 миллионов долларов он выпустил в ноябре 2013 года, срок погашения по бумагам наступал в мае текущего года, но в мае 2017 года банк конвертировал их в бессрочные. В декабре 2014 года банк разместил субординированные облигации на 734 миллиона долларов, срок погашения — конец мая 2020 года.

Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви. Baring Vostok отрицает причинение ущерба этим соглашением.