МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 10 июля вложили в фонды, инвестирующие в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 87,2 миллиона долларов, это первый чистый приток средств с середины февраля, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Лучший результат из стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) на прошлой неделе продемонстрировала Россия, в активы которой было вложено 87,2 миллиона долларов. По данным EPFR Global, чистый приток средств на российский рынок за отчетную неделю был отмечен впервые с середины февраля", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Позитивную динамику обеспечило вложение 98,2 миллиона долларов в фонды, ориентированные на инвестиции в Россию. Через фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) из российских активов было выведено 21,4 миллиона долларов, тогда как фонды с другими географическими мандатами зафиксировали приток инвестиций в размере 10,4 миллиона долларов. Пассивные фонды вложили в российские активы около 40,7 миллиона долларов, активные — 46,5 миллиона долларов.

Развивающиеся рынки в целом зафиксировали отток в 1,6 миллиарда долларов против 382 миллионов долларов на предыдущей неделе. При этом инвесторы выводили средства в основном с развивающихся рынков Азии (отток в 1,2 миллиарда долларов), и в первую очередь Китая (отток в 670 миллионов долларов). Фонды GEM зафиксировали небольшое улучшение динамики: отток составил 423 миллиона долларов против 618 миллионов неделей ранее.

Динамика инвестиций в США была лучше: в американские акции было вложено 1,7 миллиарда долларов. Эксперты связывают это с заявлениями главы ФРС США Джерома Пауэлла и публикацией протокола последнего заседания ФРС, которые свидетельствуют о смягчении позиции американского регулятора.

"Среди государств БРИКСТ худший результат в процентах от активов под управлением показала Турция (отток в 23 миллиона долларов). Второй среди наиболее успешных стран группы оказалась ЮАР (отток в 11 миллионов долларов)", — говорится в сообщении.