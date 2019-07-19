МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 17 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 47 миллиона долларов после притока в 87,2 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"На Россию не перешел положительный тренд региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка): 47 миллионов долларов покинули рынок после чистого притока в размере 87 миллионов долларов неделей ранее", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Отток со стороны фондов региона EMEA и Европы составил около 35 миллионов долларов, а из фондов, специализирующихся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), — 25 миллионов долларов. Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали приток в 38 миллионов долларов, активные — отток в 86 миллионов.

Развивающиеся рынки в целом зафиксировали отток в 104 миллиона долларов после оттока в 1,6 миллиарда долларов на предыдущей неделе. Фонды GEM также зафиксировали небольшое улучшение динамики: отток составил 18 миллионов долларов после оттока в 423 миллиона долларов неделей ранее.

Наибольший отток зафиксирован в фондах Азии (без учета Японии) — отток составил 729 миллионов долларов. В регионе EMEA был зафиксирован чистый приток в 418 миллионов долларов. Отток средств из Китая составил 19,9 миллиона долларов. В Бразилии зафиксирован приток в размере 139 миллионов долларов, а в Южной Африке — отток в 72 миллиона долларов.