МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ, Илья Нестеров. Финансовая грамотность в России растет, но развитию пенсионной культуры по-прежнему необходимо уделять повышенное внимание для формирования комфортного уровня жизни граждан на заслуженном отдыхе. О заморозке пенсионных накоплений и индивидуальном пенсионном капитале, досрочных переходах из одного фонда в другой, консолидации рынка и объединении пенсионных ассоциаций, в интервью агентству "Прайм" рассказала генеральный директор "ВТБ Пенсионный фонд" Лариса Горчаковская.

- Какие основные вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается пенсионная индустрия, вы бы выделили?

— Пенсионная система – крайне важная отрасль для социально-экономического развития нашей страны, и на сегодняшний день в ней есть круг вопросов, которые требуют особого внимания и подхода со стороны ключевых игроков. Решение этих вопросов позволит повысить удовлетворенность населения своим пенсионным обеспечением.

Одной из наиболее чувствительных тем сейчас является сохранение «заморозки» взносов работодателей на накопительную пенсию. Мы рассчитываем, что возникшую по этому вопросу напряженность сможет снять законопроект об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Он позволит вернуть зависимость взносов и дальнейшей пенсии от размера заработной платы.

Еще одной актуальной темой является возможность смены фонда. В последнее время этот вопрос является довольно острым: клиенты, пробыв менее пяти лет в одном из фондов и досрочно переходя в другой, теряют часть своего инвестиционного дохода. Надеемся, что вступивший в силу в этом году 269-ФЗ позволит сделать схему переходов прозрачнее и понятнее. Кстати, на наш взгляд, он уже начал работать в пользу защиты прав застрахованных лиц. Например, существует единый способ подачи заявлений о переходе в тот или иной негосударственный пенсионный фонд, воспользоваться которым можно на портале госуслуг.

Кроме того, застрахованное лицо обязательно должно получить уведомление о потере части своего инвестиционного дохода в случае досрочного перехода в другой пенсионный фонд. Сейчас сделать это довольно просто также благодаря порталу госуслуг. Клиент получает информационное сообщение, в котором прописана сумма потерь при досрочном переходе, и, конечно, задумывается, нужно ему переходить или нет.

- Каким образом пенсионные фонды сейчас получают информацию о переходах?

— С начала этого года информация о переходах из Пенсионного фонда России доступна через систему межведомственного электронного взаимодействия. Например, клиент пришел в наш фонд, заключил договор об обязательном пенсионном страховании и направил через портал госуслуг заявление в Пенсионный фонд РФ о переводе к нам своих накоплений. Это заявление попадает в ПФР, который в режиме онлайн направляет информацию в предыдущий и последующий пенсионные фонды.

Клиент имеет право на так называемый период охлаждения до конца текущего года, то есть на подачу в Пенсионный фонд России уведомления об отказе от ранее поданного заявления о переходе как через портал госуслуг, так и при личном обращении в ПФР. При этом отмечу, что зачастую многие граждане, к сожалению, не помнят, где хранят свои пенсионные накопления. Теперь данная информация также доступна на портале госуслуг: можно зайти в свой личный кабинет и в любое время узнать, кто является страховщиком ваших пенсионных накоплений.

- Как еще распространяется на пенсионную индустрию тренд на цифровизацию?

— Все участники рынка сейчас принимают активное участие в цифровизации отрасли. Надеемся, что в ближайшее время заработает специальная система, в рамках которой можно будет оформлять договоры в электронном виде. Сейчас они оформляются в трех бумажных экземплярах: один передается клиенту, второй – пенсионному фонду, третий – в ПФР.

- Защищено ли это от мошеннических действий?

— Все заявления о переходах подписываются усиленной квалифицированной цифровой подписью. Как я уже говорила, информация оперативно появляется на сайте госуслуг, и человек может в любое время зайти и посмотреть, что происходит с его пенсионными накоплениями. Поэтому, на мой взгляд, риски почти нулевые, мошеннические действия нивелируются.

- Каково ваше отношение к введению фидуциарной ответственности и management fee?

— Мы зависим от реалий фондового рынка. Внедряя механизмы стресс-тестирования и риск-менеджмента, мы несем достаточно серьезные затраты, которые необходимо чем-то компенсировать. К тому же, нельзя исключать появление рисковых ситуаций, при которых мы обязаны обеспечивать полную инфраструктуру, поэтому введение management fee для нас оправдано.

На наш взгляд, предлагаемый механизм вносит дополнительный элемент ответственности в отношения пенсионных фондов и их акционеров.

- Звучат разные предложения относительно трансформации досрочных переходов граждан из одного фонда в другой – кто-то предлагает их остановить, кто-то – ограничить. Как вы считаете, что же делать с досрочными переходами граждан?

— Закон 269-Ф3 вступил в силу недавно, всего полгода назад. И прежде чем оценивать его эффективность, я бы рекомендовала дождаться результатов переходной кампании текущего года. Для нас очевидно, что процедура стала более прозрачной и строго регламентированной, ситуация с переходами значительно отличается от той, что была ранее.

Кроме того, необходимо понять, сколько граждан воспользуется предоставленной им с этого года возможностью подать уведомление об отказе от ранее оформленного заявления о переходе, и тем самым нивелировать риск потери части инвестиционной доходности при досрочном переходе.

При этом решение ограничить движение застрахованных лиц между фондами имеет свои риски. У клиента должна быть возможность уйти из организации, которая его не удовлетворяет. Например, качеством сервиса или инвестиционной доходностью. Очевидно, человек в такой ситуации не должен нести потери, а самим фондам необходимо бороться за то, чтобы застрахованные лица стремились оставаться именно у них. Необходимо показывать хорошую доходность, надежно защищать своего клиента и оказывать ему качественный сервис. Это позволит поддержать здоровую конкуренцию на рынке.

- Доля 10 крупнейших фондов в совокупном объеме пенсионных средств к концу 2018 года приблизилась к 90%. Как вы считаете, продолжится ли консолидация рынка, и сколько в итоге останется фондов на рынке?

— Мы полагаем, что консолидация продолжится, но она уже не будет столь масштабной. Все основные фонды уже сформировались. Остались только небольшие, которые хотят присоединиться к крупным или объединиться друг с другом. Им непросто в одиночку исполнять возрастающие требования и запросы регулятора. Требуется наличие серьезной инфраструктуры, которая сможет защитить пенсионные накопления, правильно их инвестировать, поддерживать на хорошем уровне систему риск-менеджмента и, собственно, иметь базу для выплаты пенсий.

По моему мнению, может остаться порядка 20-30 фондов. Главное — сконцентрироваться на их надежности и качестве выполнения взятых на себя обязательств.

- Как вы прошли переходную кампанию?

— За прошлый год "ВТБ Пенсионный фонд" показал лучший результат на рынке. К нам перешло свыше 560 тысяч человек из ПФР и других негосударственных пенсионных фондов. За счет этого наша клиентская база увеличилась до 2,7 миллиона застрахованных лиц. Это высокая оценка, и наша стратегическая задача – продолжить оказывать клиентам максимально удобный сервис и предоставлять им услуги на самых выгодных условиях.

В целом на рынке в прошлом году около 1,6 миллиона граждан сменили своего страховщика по обязательному пенсионному страхованию. При этом у "ВТБ Пенсионный фонд" оттока практически не было, что подтверждают его стабильные результаты и высокий уровень удовлетворенности наших клиентов. Во многом это заслуга того, что фонд входит в группу ВТБ, и его единственным акционером является банк ВТБ.

По итогам переходной кампании наши активы выросли почти на 20% — с 200 до 240 миллиардов рублей. Таким образом, мы стали одним из лидеров на рынке органического роста.

- Ощущаете ли вы дефицит разрешенных для инвестирования инструментов фондового рынка?

— Инструменты, которые сейчас находятся в нашем портфеле, дают нам стабильно высокий результат. Пенсионный фонд ВТБ придерживается консервативной инвестиционной стратегии и вкладывает средства в надежные финансовые инструменты.

Когда нам предлагают инвестировать в инфраструктурные проекты, мы готовы это делать, но на условиях гарантии возвратности вложенных средств. К сожалению, сейчас мало кто может такое предложить.

- По итогам 2018 года средняя по рынку доходность по инвестициям средств пенсионных накоплений составила 0,1%. Стоит ли ждать положительных изменений в 2019 году?

— На протяжении нескольких лет нашей основной задачей было сохранить покупательскую способность тех средств, которые нам доверили. За прошлый год мы начислили на счета застрахованных лиц более 5% годовых. Это выше, чем уровень инфляции.

Доходность фондов лучше считать и оценивать не за один год, а за более длительный период. Ведь пенсионные накопления — это «длинные» деньги, которые должны показывать высокую доходность как минимум в среднесрочной перспективе.

Так, за период с 2014 по 2018 гг. (пять лет) «ВТБ Пенсионный фонд» начислил на счета застрахованных лиц накопленную доходность в размере 45,36%. Это лучший результат среди крупнейших НПФ. При этом накопленная инфляция за тот же период составила 41,63%.

В 2018 году некоторые крупные фонды показывали убытки по итогам года, что повлияло на средневзвешенную доходность всего рынка. Продолжится ли эта тенденция в этом году, узнаем ближе к декабрю. Но мы ожидаем роста инвестиционной доходности как у НПФ ВТБ, так и в целом по рынку.

- ЦБ РФ в перспективе может дать НПФ право самостоятельно инвестировать пенсионные накопления без привлечения управляющих компаний после аналогичного шага с пенсионными резервами. Нужны ли действительно НПФ такие возможности?

— Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Фонд отвечает за привлечение клиентов, администрирование их пенсионных счетов, расчет актуарных обязательств, развитие инфраструктуры и сервисов и, разумеется, за выплату пенсий. А инвестирование можно доверить управляющей компании на условиях согласованной с фондом стратегии.

- Как вы считаете, наличие двух ассоциаций на пенсионном рынке идет на пользу или во вред индустрии? Заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин, комментируя журналистам информацию о возможном объединении этих ассоциаций, сказал, что существование сразу двух объединений негосударственных пенсионных фондов в РФ — очень дорого для участников рынка.

— На наш взгляд, объединение целесообразно. Это позволит результативнее лоббировать интересы отрасли. При этом важно оценить условия этого процесса.

Например, если бюджет и условия участия в новой СРО будут сбалансированными, а интересы всех участников ассоциации будут учитываться, то это очень хорошая история – игрокам рынка совместно продвигать общие и важные задачи.

Однако процедура должна проходить в полном соответствии с законодательством и нормами пенсионного рынка, а также при соблюдении интересов обеих организаций.

- Как бы вы оценили финансовую грамотность населения?

— Финансовая грамотность, конечно, растет, мы отмечаем это по запросам наших клиентов. Но развитию пенсионной культуры по-прежнему необходимо уделять повышенное внимание. Сегодня клиентами НПФ ВТБ являются и пенсионеры, и люди зрелого возраста, и даже студенты.

"ВТБ Пенсионный фонд" как один из активных игроков рынка с большим вниманием относится к вопросам повышения финансовой грамотности. Мы проводим консультации в крупнейших учебных заведениях, а также на предприятиях – партнерах фонда, где наши сотрудники рассказывают о возможностях увеличения пенсионного капитала и о действующих изменениях законодательства. Такие мероприятия собирают много участников, и мы всегда получаем положительные отзывы.

Уверена, что с развитием пенсионной культуры наших граждан, разделением ответственности с государством и работодателем за формирование будущей пенсии, уровень нашей жизни на заслуженном отдыхе сможет быть комфортным. Дорогу осилит идущий!