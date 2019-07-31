МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Банк "Санкт-Петербург" выкупит 12 миллионов своих обыкновенных акций по цене 53,5 рубля за штуку, говорится в сообщении кредитной организации.

"31 июля 2019 года состоялось очередное заседание наблюдательного совета банка "Санкт-Петербург", на котором было принято решение о приобретении размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций банка в количестве 12 миллионов штук по цене приобретения одной акции 53,5 рубля", — сказано в сообщении.

Срок для подачи заявлений о продаже акций — с 6 сентября по 7 октября 2019 года.

В октябре прошлого года набсовет банка утвердил план мероприятий по утроению рыночной капитализации до конца 2020 года, в рамках которого как минимум два раза в год будет рассматривать вопрос об обратном выкупе акций. Стратегия также предусматривает поддержание рыночных темпов роста по всем сегментам кредитования, что предполагает среднегодовой прирост кредитного портфеля банка на 10%.

Банк "Санкт-Петербург" в третьем квартале 2018 года произвел обратный выкуп 2,4% обыкновенных акций, выкуплено было 12 миллионов бумаг, продавать их обратно в рынок банк не собирается.

По данным БИР Аналитик, банк занимал на 1 июня 16 место в банковской системе РФ с активами 662 млрд рублей.