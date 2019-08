МОСКВА, 15 авг — Dow Jones. Инвесторы, рассчитывающие на восстановление корпоративных прибылей во 2-м полугодии, рискуют разочароваться.

За несколько последних недель аналитики Уолл-стрит снизили оценки по прибылям за 3-й квартал, нарисовав мрачную картину для инвесторов, которые также опасаются назревающей торговой войны, ослабления экономики и зловещих признаков на рынке облигаций.

Несмотря на частичную передышку со стороны администрации Дональда Трампа на этой неделе, очередной раунд повышения тарифов на китайский импорт усугубил проблемы, с которыми уже сталкиваются многие компании, и которые угрожают их рентабельности. Особенно уязвимы производственные и горнодобывающие компании и фирмы розничной торговли.

Согласно FactSet, в этом году прибыли компаний S&P 500 в лучшем случае вырастут на 1,5%, в то время как в январе аналитики ожидали роста более чем на 6%. При этом некоторые аналитики прогнозируют снижение корпоративных прибылей по итогам 2019 года.

Десятки компаний, включая Eastman Chemical Co., Macy's Inc. и Caterpillar Inc. сделали негативные прогнозы на оставшуюся часть года, что также способствовало ухудшению ожиданий по прибылям.

Конечно, финрезультаты компаний нередко превосходят ожидания, поскольку аналитики, как правило, консервативны в своих оценках. В этом отношении первый и второй кварталы текущего года не были исключением.

Аналитики говорят, что инвесторам не стоит недооценивать замедление роста корпоративных прибылей, в особенности на фоне ухудшения прогнозов на оставшуюся часть года. На фондовый рынок давят противоречия, наблюдающиеся в американской экономике. Производственная активность в США снижалась в течение четырех месяцев подряд. Активность в сфере услуг, которая включает в себя компании здравоохранения, финансовый и ресторанный секторы, находилась на более высоком уровне, поскольку потребительские расходы и занятость в США остаются высокими.

И хотя рост в США замедляется, он все-таки остается выше, чем в других регионах мира. Очередные макроданные из Китая показали, что уровень безработицы в городах достиг рекордного уровня. Европа также отстает: в частности, Германия заявила о снижении экономики в прошедшем квартале.

Состояние американской экономики имеет значение, но настоящим драйвером роста для рынка акций являются прибыли корпораций, указывает Яна Бартон, портфельный управляющий в Eaton Vance. При сильном росте прибылей акции, как правило, повышаются с меньшим сопротивлением. В результате такие мультипликаторы оценки акций, как цена/прибыль, остаются под контролем. Однако в прошлом месяце мультипликатор цена/прибыль достиг 17,5, что выглядит несколько завышенным уровнем на фоне замедления роста прибылей, добавила Бартон.

Без роста прибылей рынок акций может оказаться более чувствительным к волатильности, особенно с учетом того, что инвесторы уже больше года опасаются торговых конфликтов, а также признаков замедления экономики США.

С начала августа S&P 500 упал на 4,7%, включая снижение на 2,9% в среду, в результате чего фондовый индекс вернулся примерно на тот уровень, где находился 12 месяцев назад. Тем временем движения на рынке облигаций дали сигнал о том, что замедление экономики, возможно, не за горами.

По словам Бартон, у рынка акций появятся катализаторы роста в том случае, если США и Китай заключат торговое соглашение, или в случае улучшения макроданных. Например, во вторник S&P 500 показал один из лучших результатов с начала месяца, после того как США решили отложить введение некоторых тарифов, которое было запланировано на сентябрь.

Однако это решение не может полностью смягчить опасения на рынке или ослабить возросшее давление расходов на американские компании, считают аналитики и инвесторы.

Согласно в очередной раз пересмотренным прогнозам аналитиков от FactSet, прибыли компаний S&P 500 в 3-м квартале могут снизиться на 3,15% к прошлогоднему уровню. В 4-м квартале прибыли S&P 500 могут вырасти менее чем на 4%, тогда как в начале года аналитики ожидали почти 10%-ного роста.

В некоторых случаях компании компенсируют стоимость торговых пошлин и их парализующее влияние на корпоративные расходы. Однако это не всегда отражается в цене акций.

Например, производитель клейкой ленты 3M Co. сократил производство и запасы из-за ослабления спроса в промышленности. Этот шаг помог компании превзойти прогнозы по прибыли за 2-й квартал, однако ее акции подешевели на 17% с начала года.

Между тем Procter & Gamble Co. отчиталась о росте продаж после повышения цен вопреки некоторым опасениям инвесторов насчет увеличивающихся расходов. Акции выросли на 26% с начала года и подешевели только на 1,9% в августе.

Импортные пошлины – не единственная причина ухудшения прогнозов. Согласно данным FactSet, во 2-м квартале показатели рентабельности по прибыли снизились к прошлогоднему уровню по всем секторам S&P 500. Рост затрат на сырье и рабочую силу, как и укрепившийся доллар, оказали давление на прибыли компаний.

Например, Caterpillar снизила свой прогноз по прибыли в прошлом месяце, сославшись на рост стоимости рабочей силы, а также на торговые пошлины. Акции компании резко снизились в этом месяце, после чего оказались в минусе с начала года.

— Автор Michael Wursthorn, Michael.Wursthorn@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ