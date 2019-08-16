МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 14 августа вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 179 миллионов долларов против оттока в 449 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Среди стран БРИКСТ наибольший отток пришелся на Китай — 1,8 миллиарда долларов. Россия показала второй по величине отток — 179 миллионов долларов. Самый оптимистичный результат в группе показала Бразилия с чистым притоком в 130 миллионов долларов,", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Отток со стороны фондов, специализирующихся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), составил 48,1 миллиона долларов, а фондов Европы и региона EMEA — 21,8 миллионов долларов. Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали отток в 113 миллионов долларов, активные — отток в 65,4 миллиона.

Развивающиеся рынки в целом зафиксировали отток в 3,5 миллиарда долларов после оттока в 6,2 миллиарда долларов на предыдущей неделе. Фонды GEM также зафиксировали отток в 2 миллиарда долларов против 4,7 миллиарда долларов неделей ранее.