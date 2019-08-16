МОСКВА, 16 авг —ПРАЙМ. Динамика ссудного портфеля в первом полугодии была приемлемой, при этом цифры "испортили" новые стандарты отчетности и валютная переоценка.

Согласно статистике Центробанка РФ, ссудный портфель банков за первые шесть месяцев 2019 года снизился на 1,4% в номинальном выражении. Для сравнения, в первом полугодии 2018 и 2017 годов ссудный портфель вырос на 0,4% и на 1,5% соответственно. При этом все снижение ссудного портфеля в текущем году объясняется переходом на новые стандарты бухгалтерского учета. Без учета фактора перехода ссудный портфель в первом полугодии вырос бы на 0,5%. При этом, по оценке РИА Рейтинг, в реальном выражении и по старой учетной методике прирост кредитов у российских банков был на уровне 2,6% за полугодие, то есть был приемлемым.

Стоит отметить, что номинальная поквартальная динамика ссудного портфеля сильно отличалась в первом и втором кварталах из-за "бухгалтерского фактора". Ссудный портфель в январе-марте сократился на 1,9%, а без учета влияния новых стандартов учета снижение составило 0,03%. Для сравнения, объем выданных кредитов в январе-марте 2018 и 2017 годов в номинальном выражении сократился на 3,2% и на 0,8% соответственно.

Таким образом, динамика в 2019 году была не очень слабой даже без учета перехода на новые стандарты, а если исключить этот фактор снижение было минимальным для этого временного интервала. При этом второй квартал был достаточно слабым по темпам номинального прироста относительно аналогичных периодов двух предыдущих лет. Объем ссудной задолженности в 2019 году вырос на 0,6% против прироста на 3,7% в апреле-июне 2018 года и 2,3% в 2017 году.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, умеренные темпы номинального прироста второго квартала связаны с валютной переоценкой, замедлением розничного кредитования и продолжением перехода банков на новые стандарты учета (на данный момент примерно половина банков произвела корректировки по новым стандартам). Можно ожидать, что в квартальном выражении во втором полугодии темпы прироста ускорятся, однако вряд ли квартальный прирост превысит 2%.

Потребительское кредитование основная поддержка банковского сектора

Розничное кредитование в первом полугодии по-прежнему характеризовалось высокими темпами прироста. Согласно данным Банка России, ссудный портфель физических лиц за январь-июнь увеличился в номинальном выражении на 9,6% против прироста на 9,2% и на 3,5% по итогам шести месяцев 2018 и 2017 годов. При этом за второй квартал прирост розничного кредитного портфеля составил 5,1%, а в первом квартале – 4,3%. Таким образом, второй квартал стал 13-м кварталом подряд с приростом данного вида кредитования. Также стоит отметить, что в четырех из пяти последних кварталов прирост превысил 5%, что является очень хорошим результатом, а ряд комментаторов даже говорят пузыре на розничном рынке кредитования.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в третьем квартале прирост розничного кредитования будет по-прежнему достаточно хорошим, однако может быть ниже, чем во втором квартале из-за предстоящего введения индикатора долговой нагрузки. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, годовой прирост розничного ссудного портфеля будет в пределах 18-20%.

Корпоративное кредитование в 2019 году (январь-июнь) в номинальном выражении характеризовалось небольшим приростом, однако реальная динамика была значительно лучше. Объем ссуд, выданных юридическим лицам, за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 0,2% в номинальном выражении, против прироста на 4% в первом полугодии 2018 года. Без учета же влияния переоценки темпы за январь-июнь 2019 года составили +2,8% против прироста на 1,6% в 2018 году. Также стоит отметить, что результат первого полугодия 2019 года опередил не только результат аналогичного периода прошлого года, но и стал наибольшим реальным приростом с 2014 года. Таким образом, реальная динамика ссудного портфеля юридических лиц в 2019 году была очень хорошей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика корпоративного кредитования во второй половине года будет также неплохой и с большей долей вероятности опередит результат первой половины года. В частности в экономике наблюдается тренд снижения процентных ставок, что будет стимулировать кредитование. Также во второй половине года активизируется реализация нацпроектов, под реализацию которых отдельным компаниям потребуется пополнение основных и оборотных средств. На фоне выше озвученных факторов, по мнению экспертов РИА Рейтинг, реальный прирост корпоративного ссудного портфеля во втором полугодия может составить +4%, а по итогам года – +7%.

Межбанковское кредитование, напротив, в первом полугодии 2019 года характеризовалось снижением. В частности, объем ссудной задолженности по межбанковским кредитам относительно начала года в номинальном выражении уменьшился на 3,8%. Стоит отметить, что результат данного вида кредитования является достаточно неустойчивым, что обусловлено двумя факторами. Во-первых, межбанковское кредитование в значительной степени зависит от внутригруппового кредитования. Во-вторых, волатильность объясняется значительной долей валютных кредитов – около 40% межбанковского кредитования номинировано в валюте.

Больше половины банков нарастило кредитование

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг банков по объему кредитного портфеля по состоянию на 1 июля 2019 года. В рейтинге представлены данные по 414 кредитным организациям России с ненулевыми объемами кредитных портфелей, имеющих лицензии на 16 августа 2019 года, и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ.

По данным исследования РИА Рейтинг, приростом ссудного портфеля характеризовалось 250 кредитных организаций (60,4% банков). Для сравнения, с первого полугодия 2014 года доля не превышала 55%, а в некоторые годы опускалась до 49%. Таким образом, результат по доле с приростом ссудного портфеля в 2019 году оказался очень хорошим. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что во втором полугодии доля банков с прирост изменится не сильно. Незначительный рост доли станет следствие наращивания кредитования банками, которые и до этого характеризовались более сильной динамикой кредитного портфеля.

Согласно исследованию РИА Рейтинг, крупные банки чаше характеризовались приростом. Так, среди банков из ТОП-200, разделенных на группы по 50 банков, доля колебалась от 76% до 56%. При этом банки с 51 по 100 места характеризовались наибольшей долей с приростом ссудного портфеля. Тогда как у банков из ТОП-50 доля с приростом была чуть меньше – 68%. У двух оставшихся банковских групп с 101 по 150 места и с 151 по 200 места доля банков с приростом была одинаковой – 56%. Стоит отметить, что за пределами второй сотни (с 201 по 414 места) доля банков с приростом ссудного портфеля составила 57%. Таким образом, только у самых крупных кредитных организаций из ТОП-100 доля банков с приростом была ощутимо выше.

Крупные банки не только чаще показывали положительную динамику, но и темпы прироста ссудного портфеля у них был выше. ТОП-25 банков на 1 июля 2019 года контролировали суммарный ссудный портфель почти на 55 триллионов рублей, что на 2,1% больше, чем у банков из ТОП-25 на 1 января 2019 года. Суммарный ссудный портфель у банков из ТОП-50 на 1 июля 2019 года был больше на 2%, чем результат у ТОП-50 в начале года, тогда как у оставшихся банковских групп наблюдалось снижение контролируемого ими кредитного портфеля. В частности, у банков с 51 по 100 места в первом полугодии 2019 года суммарный ссудный портфель сократился на 2,4%. В банках второй сотни (с 101 по 200 места) суммарный ссудный портфель в первом полугодии уменьшился на 5,2%. У оставшихся банков за пределами ТОП-200 суммарный ссудный портфель уменьшился относительно результата на начало текущего года на 7,8%.

Разница в динамике ссудных портфелей привела к росту концентрации. Доля ТОП-25 кредитных организаций в первом полугодии 2019 году увеличилась на 0,4 процентных пункта до 87,5% на 1 июля 2019 года. При этом доля ТОП-50 выросла на 0,3 процентных пункта до 93,8%. Тогда как ТОП-100 банков контролируют уже 97,7% суммарного кредитного портфеля банковской системы (+0,2 процентных пункта за полгода). По оценкам экспертов РИА Рейтинг, быстрый рост концентрации продолжится в среднесрочной перспективе.

Иностранные банки значительно нарастили кредитование

Все типы банков по форме собственности характеризовались приростом ссудного портфеля в первом полугодии 2019 года, но лидерами рейтинга с большим отрывом стали иностранные банки. Кредитный портфель у иностранных банков в первом полугодии вырос на 11%, тогда как у государственных банков прирост составил 2,5%, а у частных банков – 0,7%. Значительный прирост ссудного портфеля иностранных банков связан с ростом кредитования у нескольких крупных банков. В частности, наибольший вклад внесли два банка: Росбанк и Инг Банк, за счет роста розничного кредитования и межбанковского кредитования у первого и второго банка соответственно.

При этом, согласно результатам исследования, первая десятка банков в России в первом полугодии изменилась достаточно ощутимо. При этом шесть наиболее крупных банков по размеру ссудного портфеля остались на своих позициях. Наибольшим приростом ссудного портфеля в ТОП-10 характеризовался Банк "ФК Открытие", ссудный портфель которого в первом полугодии вырос на 43%. Стоит отметить, что значительная часть прироста стала следствием присоединения Бинбанка в начале года. Как следствие высоких темпов прироста банк поднялся с 9-о места на 1 января до 7-о места в текущем рейтинге. Вторым по темпам прироста стал банк "Траст", его кредитный портфель вырос на 35%. Впечатляющая динамика позволила банку вновь войти в ТОП-10 банков по размеру ссудного портфеля и в текущем рейтинге банк "Траст" занимает 9-е место.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, динамика ссудного портфеля у банка "Траст" может быть связана с очередной передачей непрофильных активов в рамках создания банка/фонда плохих долгов. С другой стороны, достаточно сильное снижение ссудного портфеля в первой десятке продемонстрировал ЮниКредит Банк, ссудный портфель которого в первом полугодии 2019 году сократился на 12%. На фоне достаточно сильно снижения банк опустился на 10-ю позицию против 7-о места на 1 января. При этом другой иностранный банк, Райффайзенбанк, и вовсе покинул первую десятку, однако это стало следствием не снижение ссудного портфеля, а менее высоких темпов прироста относительно ближайших конкурентов.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался Банк "ФК Открытие", объем ссудного портфеля которого в первом полугодии увеличился на 392 миллиарда рублей. Как уже упоминалось выше, значительная часть прироста обеспечена объединением с Бинбанком. Второй по масштабам прироста ссудного портфеля стал Банк ВТБ, прирост его кредитов составил 356 миллиардов рублей. Рост ссудного портфеля у Банка ВТБ стал следствием увеличения розничного и корпоративного кредитования. Третьей и четвертой кредитными организациями по прирост кредитов в первом полугодии стали банк "Траст" и Росбанк, кредитный портфель которых увеличился на 283 и 207 миллиардов рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом Инг БАНК (Евразия), его ссудный портфель вырос на 186 миллиардов рублей. С другой стороны, наибольшим сокращением кредитов среди крупнейших банков характеризовался Банк ГПБ (Газпромбанк), объем кредитного портфеля которого в первом полугодии 2019 года уменьшился почти на 174 миллиарда рублей. Снижение судного портфеля у Газпромбанка стало следствием сокращения межбанковского и корпоративного кредитования.

Наибольшие темпы прироста ссудного портфеля среди ста крупнейших кредитных организаций продемонстрировал Киви Банк, портфель которого увеличился в 3,7 раза, что позволило банку подняться в рейтинге на 78 позиций до 97-го места на 1 июля 2019 года. Хороший результат этого банка объясняется ростом межбанковского кредитования. Вторым по темпам прироста ссудного портфеля из числа крупнейших стал иностранный Инг Банк (Евразия), портфель которого за полугодие вырос в 3,3 раза, и банк поднялся на 29 позиций в рейтинге до 26-о места на 1 июля. Третье место, по динамике ссудного портфеля, занимает иностранный Дойче Банк, кредитный портфель которого вырос в 2,3 раза (+42 позиций до 76-о места в текущем рейтинге). Стоит отметить, что еще одиннадцать кредитных организаций из ТОП-100 по размеру ссудной задолженности характеризовались приростом портфеля более чем на 30% за прошедший год.

Новые стандарты бухучета привели к резкому росту просрочки

Прирост объема просроченной задолженности в первом полугодии 2019 был очень большим по меркам последних лет. Объем просроченной задолженности в российской банковской системе за полугодие увеличился на 21% или на 644 миллиарда рублей. Таким образом, прирост первого полугодия стал наибольшим приростом в абсолютном выражении для этого временного интервала в истории, а в относительном с первого полугодия 2015 года, когда просрочка выросла на 31%. Стоит отметить, что основные изменения просроченной задолженности в 2019 году произошли в январе. Прирост просрочки за первый месяц года составил 580 миллиардов рублей.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, значительный прирост просрочки стал следствием перехода на новые стандарты бухгалтерского учета, и в частности, теперь просрочка по приобретенным правам требований тоже считается просрочкой ссудной задолженности. На фоне роста просроченной задолженности, ее доля в ссудном портфеле выросла до 5,7% на 1 июля 2019 года против 4,7% на 1 января и 5,4% на 1 июля 2017 года. При этом согласно результатам исследования, в первом полугодии 2019 года просрочка выросла у 234 кредитных организаций или у 57% банков представленных в рейтинге.

Динамика доли просроченной задолженности по разным направлениям кредитования отличалась достаточно сильно. Так доля просрочки по корпоративному кредитному портфелю в первом полугодии выросла до 7,9% (+1,6 процентных пункта). Доля просроченной задолженности по межбанковскому кредитованию за шесть месяцев 2019 года выросла до 1,5% (+0,2 процентных пункта). В свою очередь лишь розничное кредитование в первом полугодии характеризовалось снижением доли просроченной задолженности до 4,9% на 1 июля 2019 год (-0,2 процентных пункта). Таким образом, рост просроченной задолженности в значительной степени обеспечило корпоративные кредиты.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в первом полугодии динамика ссудного портфеля в реальном выражении была достаточно хорошей, а макростатистика и тенденции последних месяцев настраивают на позитивный лад относительно перспектив второго полугодия. Однако вероятны и пессимистичные сценарии, на фоне внешнего негатива. Ожидания роста кредитования преимущественно связаны со снижением ставок вслед за ставкой рефинансирования. По оценкам экспертов РИА Рейтинг, реальный рост потребительского кредитования в 2019 году будет в диапазоне 18-20%, а корпоративного кредитования порядка 7-9%.