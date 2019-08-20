МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российские банки намерены отстаивать поправки в закон о "О национальной платежной системе" и антиотмывочному законодательству, чтобы защищать информационную безопасность клиентов. На этом фоне кредитные организации предлагают вплоть до 30 рабочих дней блокировать банковские карты, которые попали под подозрение в зачислении на них мошеннически списанных средств. В случае такой ситуации банк получателя без согласия может блокировать его средства до того, пока не подтвердится законность операции. Авторы инициативы считают, что такие изменения законов затруднят мошенникам вывод денег.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты разделились во мнении относительно данной инициативы российских банков. Одни говорят, что нововведение будет работать на благо клиентов, защищая их от мошенников, увеличится возврат похищенных средств. Другие, что инициатива недоработанная, она не решает ключевую проблему – утечку личных данных пользователей. К тому же банки уже сейчас блокируют средства зачастую по надуманным поводам.

ПЛЮСЫ

В "БКС Премьер" считают, что нововведение позволило бы значительно увеличить шансы на возврат средств держателей банковских карт, которые подверглись действиям мошенников.

На данный момент нет действенных рычагов, позволяющих вернуть средства, которые уже поступили на карту получателя. Благодаря законодательным изменениям, позволяющим блокировать средства при подозрении на проведение мошеннических операций, это стало бы возможным. Таким образом, речь идет о предотвращении незаконных операций, повышении эффективности борьбы со злоумышленниками, отмечают эксперты.

"Вероятность того, что банки будут блокировать карты добропорядочных граждан, ничтожная", — подчеркивают в "БКС Премьер". Сегодня системы фрод-мониторинга позволяют эффективно в режиме реального времени определять признаки мошеннических операций. Один из наиболее распространенных примеров, когда на одну карту за короткий промежуток времени поступают переводы на разные суммы с абсолютно различных карт других пользователей.

Обычно банкам достаточно 1-2 дней, чтобы провести проверку и окончательно убедиться, относился ли подозрительный платеж к незаконным операциям или был корректным. По мнению экспертов "БКС Премьер", 30-дневный срок предлагается установить как некий максимальный период, то есть как возможность, но не руководство к действию. И в любом случае речь идет о борьбе с мошенниками, а не блокировке карт добропорядочных держателей карт.

В случае мошеннических операций по факту снятие наличных с карты происходит в большинстве случаев в течение нескольких минут, следующих за переводом. Но при наличии эффективных систем фрод-мониторинга в банке и возможности блокировки карты получателя можно будет предотвращать многие мошеннические операции, уверены в финансовой группе.

МИНУСЫ

Сама по себе инициатива положительна, соглашается эксперт из ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Если данный механизм будет тщательно проработан и эффективно внедрен в практику, у клиента, ставшего жертвой мошенников, появится реальный шанс на возврат похищенных средств в случае оперативного обращения в банк и полицию.

"Тем не менее, данная инициатива не решает ключевой проблемы, способствующей мошенническим хищениям средств с банковских счетов. Эта проблема утечки баз данных клиентов", — считает аналитик.

Кроме того, пока непонятно, насколько оперативно банк-получатель сможет блокировать карту и счет, на которые поступили "подозрительные" средства. Не исключено, что пока пострадавший клиент обратится в свой банк, затем в полицию, затем банк клиента свяжется с банком-получателем списанных средств, у мошенников будет достаточно времени для обналичивания похищенных денег со счета, предупреждает он.

Бороться с сомнительными операциями, безусловно, необходимо, но не такими методами, считает доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

"Нужны более взвешенные действия, более четкие правила блокировок и более четкий и продуманный механизм оценки сомнительности операций", — считает он.

По его словам, банки уже сейчас блокируют средства зачастую по надуманным основаниям. Поэтому решения о блокировках в текущем варианте могут привести к злоупотреблению банками этой возможностью.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Александр Осин также отрицательно относится к инициативе российских банков.

Рост объема средств, похищенных мошенниками в 2018 году — на который ссылаются при положительных отзывах на данный проект — составляет высокие 44%, или 1,4 млрд рублей, признает он. Однако нужно оценивать его с поправкой на рост объема депозитов банков, составивший в 2018 году 13%. Мошеннические операции затрагивают лишь 0,0026% объема банковских депозитов.

По его мнению, банковской системе и регулятору стоит обратить внимание на рост "просрочки" по кредитам нефинансовым организациям до 8%, десятилетнего максимума, при сравнительно низком уровне достаточности капитала.

"А проблема роста сомнительных операций по картам – это проблема правоохранительных органов, которым необходимо уметь разбираться в проблемах, связанных с новыми вызовами технологического прогресса", — уверен он.

Ситуация вокруг блокировки карт выглядит как искусственно создаваемая напряженность на банковском рынке, которая традиционно поддерживает финансы крупнейших игроков, заключает эксперт.