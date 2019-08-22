МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. ВТБ запустил сайт маркетплейса КомиссиON для размещения информации о непрофильном имуществе банка и его продаже, сообщила пресс-служба ВТБ.

"В ВТБ начал работу сайт маркетплейса КомиссиON — komission.vtb.ru. На новой площадке будет размещаться информация о непрофильном имуществе банка, а также предусмотрена возможность его приобретения со специальными скидками до 20% по отдельным лотам. Ресурс объединяет более 3 тысяч объектов по всей стране", — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента розничного взыскания ВТБ Евгения Новикова, в 2018 году ВТБ реализовал непрофильные розничные активы на рекордные 5 миллиардов рублей. "После запуска маркетплейса мы планируем увеличить объем выручки в этом сегменте на 100%, а стоимость выставленного на продажу имущества — в пять раз — с 10 миллиардов до 50 миллиардов рублей", — сказал он.

На КомиссиON клиенты смогут подобрать интересующий объект из широкого списка активов ВТБ. На сайте маркетплейса будут представлены квартиры, апартаменты, дома, таунхаусы, земельные участки, автомобили, спецтехника, оборудование.

Запуск сайта КомиссиON — первый этап создания полноценного маркетплейса по реализации непрофильных активов для клиентов и партнеров ВТБ, отмечается в сообщении. В 2020 году банк планирует значительно расширить функционал площадки, предложив услуги по самой сделке, оценке, регистрации имущества, переезду, обслуживанию купленной квартиры, автоматизации работы управляющей компании, ТСЖ, заказу мелких услуг для дома и ремонта. На сайте смогут быть представлены финансовые продукты не только банка, но и других участников рынка.