ЛОНДОН, 23 июл — ПРАЙМ. Британо-гонконгский банк HSBC и британский Standard Chartered вместо привычной рекламы своих услуг на страницах китайских газет опубликовали письма, в которых выразили озабоченность в связи с протестами в Гонконге, следует из публикаций.

HSBC призвал стороны к мирному разрешению конфликта путем переговоров. "Как компания, базирующаяся в Гонконге, мы очень обеспокоены недавними общественными событиями и решительно осуждаем любое насилие и действия, которые нарушают общественный порядок", — говорится в заявлении банка, опубликованном в Hong Kong Economic Times.

Британский банк Standard Chartered, имеющий филиалы в Гонконге, также разместил в четверг объявление, в котором высказал свою позицию. "Мы полны решимости защищать принцип "одна страна, две системы" и поддерживать правительство САР (специального административного региона – ред.) для эффективного поддержания общественного порядка и безопасности", — отметил Standard Chartered в китайском издании Wen Wei Po.

Гонконг – бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая только в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.