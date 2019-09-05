МОСКВА, 5 сен ПРАЙМ. ВТБ в январе-июле 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 97,3 миллиарда рублей, сообщает банк.

"Чистая прибыль группы ВТБ составила 20,5 миллиарда рублей в июле 2019 года, увеличившись на 33% по сравнению с 15,4 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года, и 97,3 миллиарда рублей за 7 месяцев 2019 года, снизившись на 13,7% год к году. Учитывая, что по итогам 6 месяцев 2019 года снижение год к году составляло 21,1%, в июле наблюдалось существенное улучшение динамики прибыльности, подтверждающее наши ожидания по росту чистой прибыли в 2019 году по сравнению с предыдущим годом", — указывается в отчете банка по МСФО.

Расходы ВТБ на резервы в июле составили 5,7 миллиарда рублей, что на 46,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.