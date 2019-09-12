МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ, Екатерина Верейкина. ВЭБ выделяет развитие Дальнего Востока приоритетным для себя направлением, в том числе с точки зрения туризма. Госкорпорация, профинансировав строительство аэропортов во Владивостоке и Хабаровске, намерена помочь в строительстве еще не менее девяти. О том, почему важно развивать регион, про сотрудничество со странами АТР и целесообразности трат из ФНБ на нацпроекты в интервью агентству "Прайм" рассказал первый зампред ВЭБа Николай Цехомский в кулуарах Восточного экономического форума.

- Николай Викторович, в этом году Восточный экономический форум юбилейный, какие у Вас впечатления от участия в мероприятии? Какие подписания Вы можете выделить?

— Безусловно, для нас ВЭФ — это одно из трех важных событий в течение года. Мы многие наши активности подстраиваем под форум, потому что он позволяет одновременно встретиться с большим количеством людей и обсудить существенные аспекты партнерства. Кроме того, это хорошая возможность для подписания промежуточных или уже финальных документов.

Этот форум для нас не исключение, я доволен его результатами. У нас была очень обширная повестка, в первую очередь, связанная, конечно, с развитием региона. Для нас Дальний Восток — это важное, можно даже сказать, приоритетное направление. Очень важен также фокус на экспорт в связи с близостью региона к основным рынкам потенциального сбыта российской продукции.

Если говорить о конкретных сделках, которые мы здесь заключили, я бы выделил финансирование строительства Находкинского завода минеральных удобрений. Сделка структурирована в рамках Фабрики проектного финансирования совместно с ВТБ. Это будет крупнейшее в стране производство метанола. Мощность первого этапа 1,8 миллионов тонн в год. Конечный продукт будет направлен на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, это фактически на 100% экспортный проект. Кроме того, проект создаст новые рабочие места в Приморском крае (свыше 1500 мест).

В прошлом году мы с ВТБ подписали предварительный договор, в этом — кредитное соглашение. Важно также, что это сделка Фабрики, в рамках которой у нас уже одобрено семь проектов и целый ряд проектов на рассмотрении.

Если продолжить разговор о Дальнем Востоке, на мой взгляд, регион очень интересен с точки зрения туризма, и здесь ВЭБ.РФ тоже активен. Мы профинансировали строительство аэропорта во Владивостоке, 4 сентября был открыт профинансированный при участии ВЭБ.РФ аэропорт в Хабаровске. Как говорится, театр начинается с вешалки, а город — с аэропорта.

Мы будем продолжать финансирование аэропортов, у нас в плане большое количество сделок. Не менее девяти аэропортов.

Есть еще один интересный проект — это рельсобусы (рельсовые автобусы), которые будут ездить на Сахалине на колее российского формата 1520.

Мы хотели бы видеть больше сделок в городской инфраструктуре, но на этот форум такие сделки не успели привезти.

- Удалось ли расширить сотрудничество со странами АТР?

— На форуме была достаточно большая повестка с нашими партнерами — международными институтами развития и с JBIC (Японский банк международного сотрудничества – ред.). Мы уже начинаем совместное финансирование некоторых проектов. Они, к сожалению, может быть, еще небольшого масштаба, но важно с чего-то начать. У нас подписаны соглашения о совместных инвестициях и в проекты городской экономики и сельского хозяйства.

- Городская экономика и сельское хозяйство – о каких проектах идет речь?

— В сфере сельского хозяйства — это проект в Якутии по строительству круглогодичного тепличного комплекса, который будет обогреваться с помощью газа. Реализация проекта позволит круглогодично обеспечивать население региона свежими овощами.

Что касается городской экономики – это проект по строительству четырех заводов по переработке твердых коммунальных отходов в Москве и Московской области, которые будут перерабатывать до 30% всего мусора региона. В проекте будет использоваться продукция швейцарско-японского производителя Hitachi, примерно 30% инвестиций как раз будут направлены на приобретение оборудования этого производителя. Этот проект достаточно большой — 150 миллиардов рублей.

- Вы сказали, что планируете ряд сделок в рамках Фабрики проектного финансирования, что это за сделки?

— Около десяти проектов сейчас находятся в высокой степени проработки.

- С какими банками?

— С теми же тремя крупнейшими банками. Мы хотели бы видеть больше активных банков-участников. К программе подключены 18 банков. Я надеюсь, что они тоже поучаствуют. Главное, чтобы у банков был некий аппетит к таким сделкам. Например, "Открытие", Альфа-Банк, Совкомбанк вполне могут рассматривать проектное финансирование как инструмент увеличения своего баланса.

- Конкретных предложений от банков пока нет?

— Пока нет, но это постоянная работа, которую мы ведем. Здесь очень важно, что мы себя позиционируем не как конкурент, мы не конкурируем с коммерческими банками. Мы как раз наоборот, помогаем им, хеджируя их риски через Фабрику проектного финансирования.

- ЦБ РФ в мае зарегистрировал программу облигаций в рамках Фабрики объемом 294 миллиарда рублей. Вы в июне говорили, что выпуск облигаций планируется на третий-четвертый квартал этого года. Сохраняются ли эти планы?

— Да, сохраняются. Выпуск состоится до конца года.

- Какая сумма будет размещена? Не вся же целиком?

— Нет, конечно, это будет только определенный индикативный объем. Пока мы сумму не объявляли, но она будет существенно меньше.

- Является ли ВЭБ сторонником трат из ФНБ на нацпроекты? Ранее ВЭБ предлагал потратить средства ФНБ на новый общественный транспорт.

— Мы считаем важным, чтобы средства Фонда национального благосостояния инвестировались на возвратной основе, поэтому здесь правильнее говорить не о том, что надо потратить деньги из фонда, а о том, как преумножить ФНБ путем инвестирования внутри РФ.

Мы очень аккуратно подходим к запросам, анализу проектов, в которые можно вложить средства Фонда национального благосостояния.

У нас, в частности, есть проект поставки вагонов для Московского метрополитена. Проект частично профинансирован из Фонда национального благосостояния. Также мы видим и другие проекты, которые имели бы гарантированную доходность.

- Вы в конце августа проводили в Пекине road-show, в ходе которого делегация ВЭБ представила реализуемые в РФ крупнейшие проекты потенциальным бизнес-партнерам. Расскажите, как прошло road-show?

— В ходе road-show мы провели встречи с Государственным банком развития Китая, Фондом шелкового пути, Экспортно-импортным банком Китая, у нас были встречи с потенциальными бизнес-партнерами: логистическими, строительными, инжиниринговыми компаниями. Встречи были очень полезными для нас. Например, с одним из крупнейших строительных холдингов, который строит скоростные дороги, мосты, тоннели, стадионы и так далее, мы обсуждали масштабные проекты, в частности, "Меридиан". Обсуждались также "Восточно-зерновые ворота" и строительство целлюлозного комбината в Красноярском крае.

Мы четко понимаем, что необходимо изменить формат взаимодействия и перейти к обсуждению конкретных проектов не только с финансовыми институтами, но и ведущими компаниями в странах АТР. У нас есть много качественных проектов, есть что показать и предложить. Будем работать.