МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Доходы МФО, которые специализируются на выдаче займов "до зарплаты", за первую половину 2019 года сократились на 7%, говорится в материале ЦБ РФ "Тенденции микрофинансового рынка" за второй квартал 2019 года.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон, предусматривающий поэтапное ограничение общего размера начисляемых процентов и неустоек по договору потребительского кредита (займа), срок возврата по которому не превышает одного года. Кроме того, закон предполагал и поэтапное ограничение ежедневной процентной ставки. Первый этап предполагал ограничение с 1 января текущего года максимальной суммы всех платежей по кредиту 2,5-кратной суммой кредита и процентную ставку на уровне 1,5% в день. Второй этап ужесточения вступил в силу 1 июля.

"В результате введенных ограничений доходы МФО, которые специализируются на выдаче займов "до зарплаты", за первую половину 2019 года сократились на 7%. Согласно зафиксированным тенденциям, опытные компании, давно работающие на рынке и планирующие продолжать свою деятельность, постепенно уходят из сегмента займов "до зарплаты", диверсифицируя структуру портфеля и развивая среднесрочные продукты, на которые по-прежнему приходится более половины портфеля МФО", — приводит данные ЦБ.

В свою очередь оставшиеся в данном сегменте МФО концентрируют свои усилия на развитии онлайн-каналов: 58 компаний выдают онлайн больший объем займов, чем 557 МФО, работающих исключительно через стационарные пункты выдачи.

"Переход займов "до зарплаты" в онлайн-пространство является позитивной тенденцией, ведущей к сокращению точек выдачи микрозаймов в местах массового скопления людей и снижающей вероятность спонтанно принятых гражданами решений о кредитовании", — вместе с тем отметил регулятор.

При этом во втором квартале 2019 года микрофинансовый рынок вновь продемонстрировал положительную динамику: и портфель, и объем выдач за квартал выросли более чем на 9%. Причем впервые за длительное время существенный рост отмечен в сегменте выдачи займов малому и среднему бизнесу (+33% по объему выдач).

В то же время на рынке также наблюдается возобновление роста просроченной задолженности (плюс 2,2 процентного пункта за квартал), что, по мнению регулятора, должно быть воспринято компаниями как сигнал к переоценке стратегии захвата рынка в ущерб качеству портфеля и долгосрочному присутствию на рынке.