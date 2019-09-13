МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Гонконгская фондовая биржа (HKEX) выразила разочарование тем, что Лондонская фондовая биржа (LSE) отказалась вести конструктивный диалог о слиянии бирж, сообщается в релизе HKEX.

"Совет директоров HKEX надеялся вступить в конструктивный диалог с советом директоров LSE для детального обсуждения и подробного объяснения своего предложения; совет директоров HKEX разочарован тем, что LSE отказалась от должного участия", — говорится в сообщении.

Согласно документу, гонконгская биржа хотела продемонстрировать преимущества своего предложения. Отмечается, что она провела тщательный анализ прежде чем сделала предложение о слиянии лондонской бирже и пришла к выводу, что предложение "отвечает интересам акционеров… и в целом рынков капитала всего мира".

Биржа Гонконга намерена продолжать взаимодействие с LSE, чтобы дать акционерам возможность проанализировать предложение HKEX и Refinitiv Holdings, которую намерена купить Лондонская биржа.

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться 11 сентября. Спустя два дня LSE отвергла предложение о слиянии, выразив неуверенность в целесообразности сделки и отметив наличие "фундаментальных недостатков" предложения. Вместе с этим Лондонская биржа выразила приверженность сделке о покупке Refinitiv Holdings за 27 миллиардов долларов, завершение сделки ожидается во второй половине 2020 года.