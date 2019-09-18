МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Подконтрольная Банку России Национальная система платежных карт (НСПК) предложила банкам, которые уже присоединились к Системе быстрых платежей (СБП), новый способ заработка. Как пишет РБК со ссылкой на источники, кредитные организации могут подключать к системе СБП те кредитные организации, которым самостоятельно это сделать сложно, получая при этмо комиссию.

В настоящее время, согласно российскому законодательству, все системно значимые банки, в том числе крупнейший из них — Сбербанк, должны подключиться к системе быстрых платежей с 1 октября 2019 года. Банки с универсальной лицензией обязаны сделать это с 1 октября 2020 года. Те кредитные организации, которые не успеют это сделать, грозят штрафы.

Для банков с базовой лицензией подключение к СБП необязательно.

При этом, как пишет издание, не все банки могут самостоятельно подключиться к СБП, поэтому НСПК в настоящее время активно продвигает и обсуждает с кредитными организациями модель, при которой одни банки будут подключаться к системе через другие других кредитных организаций.

"НСПК делает ставку на то, что такая услуга станет дополнительным заработком к низким комиссиям за переводы, которыми довольны не все участники, и позволит банкам, способным подключать других игроков, больше зарабатывать с помощью СБП", — рассказал один из источников.

Обсуждение такой схемы сейчас находится на начальном этапе, пояснил другой источник. Он отметил также, что больше проблем у банков вызывает не подключение переводов между физическими лицами через СПБ, а платежи, адресованные юридическим лицам (их планируется использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах через QR-код).