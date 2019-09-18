МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Агентство НКР утвердило методологию присвоения рейтингов банкам и другим кредитным организациям, говорится в пресс-релизе агентства.

"По итогам заседания методологического комитета НКР 18 сентября 2019 года утверждена методология присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале Российской Федерации банкам и небанковским кредитным организациям", — сказано в сообщении.

Выборка, использованная агентством для разработки методологии, включает статистические данные более чем по 1 тысяче кредитных организаций. Собранные агентством данные охватывают два кризисных периода (2008-2009 годы и 2014-2015 годы). Особое внимание в рамках методологии уделено анализу расхождений в данных, полученных на основе разных стандартов бухгалтерского учета: при оценке ключевых финансовых рисков рассматривается отчетность как по РСБУ, так и по МСФО.

По словам старшего управляющего директора по рейтинговой деятельности агентства Александра Проклова, методология позволяет корректно оценивать кредитоспособность как крупных, так и средних и малых российских банков.

"Мы стремились к тому, чтобы методология имела хорошую предсказательную силу, учитывая при этом не только классический финансовый анализ, но и очень важные для России акционерные риски и риски, связанные с качеством управления, а также ставшие актуальными в последние годы риски информационной безопасности", — цитирует Проклова пресс-служба.

Банк России на этой неделе внес НКР в реестр кредитных рейтинговых агентств. Его рейтинги смогут применяться в регулировании некредитных финансовых организаций не ранее, чем через год, в регулировании банков — не ранее, чем через три года работы.