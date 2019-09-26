МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд "Открытие" стал владельцем 7,8% акций ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК), сообщила компания.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0%… после…: 7,80%", — говорится в сообщении.

Ранее, 20 сентября, ОВК сообщила, что другая структура банка "ФК Открытие" — "Менеджмент-консалтинг" — снизила свой пакет в компании до 16,47% с 24,27%, то есть как раз на 7,8% акций. Датой изменения доли значилось 16 сентября 2019 года, как и в сообщении по приобретенному НПФ "Открытие" пакету.

Согласно информации на сайте ОВК, до этих двух изменений 25,5% ее акций принадлежало банку "Траст", 24,3% — "ФК Открытие", 15% — бизнесмену Эмилю Пирумову через кипрскую компанию, 10,4% — "Сафмар Финансовые инвестиции", 9,3% — АО "Концерн "Уралвагонзавод" (структура "Ростеха"), 3,1% — прочим инвесторам, 12,4% составлял free float.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.