МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 2 октября вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 110 миллионов долларов против притока в 60 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные чистые оттоки из фондов акций и облигаций, ориентированных на Россию, составили 110 миллионов долларов против 60 миллионов долларов притоков на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

При этом баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился отрицательным — минус 30 миллионов долларов против притока в 30 миллионов долларов неделей ранее. Это худший результат за 5 недель.

"В конце сентября оттоки из фондов акций возобновились. Интерес к российским акциям быстро сошел на нет, а оттоки из фондов, ориентированных на Россию, возобновились под влиянием фондов активного управления в целом, а не какого-либо отдельно взятого фонда. Фонды акций GEM показали оттоки в размере 385 миллионов долларов, что также не оказало поддержки российским акциям", — говорится в обзоре BCS Global Markets.