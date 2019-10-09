МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Чистый приток средств нерезидентов в российские ОФЗ и евробонды в третьем квартале 2019 года составил 1,2 миллиарда долларов против оттока в 2 миллиарда долларов годом ранее, сообщается в материалах Банка России "Оценка платежного баланса Российской Федерации за январь-сентябрь 2019 года".

При этом по итогам января-сентября приток составил 18,6 миллиарда долларов против оттока в 4,6 миллиарда долларов годом ранее.